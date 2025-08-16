¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Para abordar esta situación, el MOP realizó excavaciones profundas, retiro de material desechable y la tubería colapsada, además se ha colocado en matacán en la canal para prevenir daños por futuras lluvias.

Panamá, 16 de agosto de 2025. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) continuó este sábado con los trabajos paliativos de emergencia en el residencial Royal Country, ubicado en Condado del Rey, donde se dio el colapso de dos líneas de tuberías pluviales principales que provocaron la caída de un muro tras las intensas lluvias registradas desde el pasado miércoles 13 de agosto.

Aunque el colapso del muro responde a unas líneas de tuberías de aguas pluviales que aún no ha sido traspasada al Estado, el MOP asumió la responsabilidad de realizar las labores de limpieza y reparación en el área afectada, con el fin de mitigar los riesgos para los residentes.

Para abordar esta situación, el MOP realizó excavaciones profundas, retiro de material desechable y la tubería colapsada, además se ha colocado en matacán en la canal para prevenir daños por futuras lluvias.

Para la ejecución de estos trabajos, el MOP contó con la colaboración de la empresa contratista Consorcio Calles de Panamá, empleando una pala mecánica, tres camiones, una cuadrilla de topografía, un ingeniero civil, un capataz de movimiento de tierra y personal de apoyo.

Actualmente, el MOP mantiene personal técnico y equipo especializado para apoyar la atención de esta contingencia, aunque se trata de una infraestructura ubicada fuera de la servidumbre pública y construida por el propio residencial, por lo que no es de responsabilidad directa de la institución.

Ante esta situación, el MOP proporcionará la solución técnica a esta problemática; sin embargo, la ejecución de las obras definitivas corresponderá al residencial Royal Country, en cumplimiento de su responsabilidad sobre esta infraestructura.