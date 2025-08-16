¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Casi $4.000 millones en 745 bienes se han decomisado al gobierno de Maduro en 20 países

El gobierno de Estados Unidos ha decomisado $700 millones en bienes al gobernante venezolano Nicolás Maduro y a sus allegados. Sin embargo, esta cifra es solo una parte de una red mucho más grande de activos ilícitos.

Según una investigación de la asociación civil Transparencia Venezuela, se han identificado 745 activos en 20 países, con un valor total que supera los 3.800 millones de dólares, obtenidos con dinero robado de Venezuela. Estos fondos se han utilizado para comprar propiedades de lujo, yates, vehículos, relojes y otros bienes a través de complejas operaciones financieras.

Red global de corrupción

Estados Unidos lidera la lista de incautaciones con 335 bienes, seguido de cerca por España y Argentina. Otros países como Suiza, Panamá y Colombia también han confiscado activos. La mayoría de estos bienes provienen de casos de corrupción, como el desfalco a la petrolera estatal Pdvsa.

Un ejemplo emblemático es el caso de Alejandro Andrade, extesorero de Venezuela, quien se declaró culpable de blanqueo de capitales. Aceptó la confiscación de más de 42 millones de dólares en propiedades, caballos de competencia y relojes de lujo.

Los implicados en el desfalco a Pdvsa conocido como Operación Money Flight y el magnate del chavismo Raúl Gorrín Belisario, dueño del canal Globovisión, son otros ejemplos que recuerdan en el texto publicado en su página web.

La investigación destaca que estas fortunas, producto de la corrupción, han robado el bienestar de los venezolanos, quienes sufren la falta de servicios básicos mientras los implicados en estos casos disfrutan de un estilo de vida suntuoso.

La cifra en euros de los bienes incautados, según los registros de Transparencia Venezuela, asciende a 218.812.726,00. Entre los activos objeto de medidas judiciales la categoría referida a bancos y dinero decomisado (166.478.496) representa el 76,08% de total, seguido de inmuebles (20,95%) y donaciones (1,17%).

En los cálculos faltan bienes y montos milmillonarios que aún no se han conocido, bien porque las investigaciones están en curso y no son públicas o porque aún las autoridades de los países que investigan están aún identificando las tramas, sus operadores y facilitadores.