Del 16 al 18 de octubre de 2025 se celebra en Feria de Madrid – IFEMA el VII Congreso Español
de la Mama, que alberga los encuentros anuales de: la Sociedad Española de Senología y
Patología Mamaria (SESPM); y Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama
(SEDIM).
Este año cuenta, una vez más, con la participación de Fujifilm Healthcare. La compañía, situada
en los estands 7, 8, 9 y 10, habilitará un espacio en el que estarán presentes algunos de sus
últimos equipos vinculados al diagnóstico por imagen de la mama y a la salud de la mujer.
Además, se impartirán dos talleres en la Sala N108 el viernes 17, a las 10.30 y a las 16.30 horas
de la mano del Dr. Gianfranco P. Scaperrotta y la Dra. Catherine Depretto del ICCRS National<br />
Cancer Institute of Milán. El objetivo de estos encuentros es mostrar a los participantes los
principios fundamentales de la biopsia guiada por contraste y su ventaja en el diagnóstico
mamario.
FUJIFILM PARTICIPARÁ EN EL VII CONGRESO ESPAÑOL DE LA MAMA
Del 16 al 18 de octubre de 2025
Feria de Madrid – IFEMA (Avda. del Partenón 5, Madrid)
Stand 7, 8, 9 y 10
Fujifilm te invita a inscribirse en cualquiera de ellos a través del siguiente enlace.
Inscripción a Workshops Fujifilm: Biopsia CEM – Congreso SEDIM – Sala N108
