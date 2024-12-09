Del 16 al 18 de octubre de 2025 se celebra en Feria de Madrid – IFEMA el VII Congreso Español

de la Mama, que alberga los encuentros anuales de: la Sociedad Española de Senología y

Patología Mamaria (SESPM); y Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama

(SEDIM).

Este año cuenta, una vez más, con la participación de Fujifilm Healthcare. La compañía, situada

en los estands 7, 8, 9 y 10, habilitará un espacio en el que estarán presentes algunos de sus

últimos equipos vinculados al diagnóstico por imagen de la mama y a la salud de la mujer.

Además, se impartirán dos talleres en la Sala N108 el viernes 17, a las 10.30 y a las 16.30 horas

de la mano del Dr. Gianfranco P. Scaperrotta y la Dra. Catherine Depretto del ICCRS National<br />

Cancer Institute of Milán. El objetivo de estos encuentros es mostrar a los participantes los

principios fundamentales de la biopsia guiada por contraste y su ventaja en el diagnóstico

mamario.

Del 16 al 18 de octubre de 2025

Feria de Madrid – IFEMA (Avda. del Partenón 5, Madrid)

Stand 7, 8, 9 y 10

Fujifilm te invita a inscribirse en cualquiera de ellos a través del siguiente enlace.

Inscripción a Workshops Fujifilm: Biopsia CEM – Congreso SEDIM – Sala N108

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo