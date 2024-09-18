Washington (EFE).- Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una «asociación productiva a largo tiempo» en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, anunció la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, tras sostener una reunión privada en Caracas.

En el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington «se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria».

La líder chavista, quien indicó que ambas naciones han tenido relaciones energéticas durante un siglo y medio, señaló que trabajarán para que esa agenda «pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos».

Rodríguez expresó también que espera que ambos países superen sus diferencias a través de la diplomacia.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright (2-i), y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), durante su reunión este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

«Que sea el diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético, al cual estamos dando la bienvenida, que sean los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, asumamos con madurez cómo seguir avanzando», indicó.

Transformar la relación de EE.UU. con Venezuela

Por su parte, tras la reunión con la mandataria venezolana, el secretario de Energía de EE.UU. aseguró que el presidente de su país, Donald Trump, tiene un «compromiso apasionado» por transformar la relación bilateral, que estuvo rota desde 2019.

Además, expresó que el Gobierno estadounidense aboga por trabajar para «liberar» a los ciudadanos y la economía del país suramericano, por lo que ha emitido licencias para que mejoren las inversiones en la nación petrolera.

Por esto, indicó, el Gobierno de Estados Unidos ha trabajado siete días a la semana para emitir nuevas licencias que permitan a las empresas existentes en Venezuela y a otras nuevas invertir en el país suramericano, que puedan comprar insumos, crear nuevos empleos, aumentar la producción petrolera y los ingresos por exportaciones, reconociendo que las sanciones han sido «una restricción» para la nación.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, habla al finalizar una reunión con Delcy Rodríguez, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Wright también sostuvo que si los estadounidenses y los venezolanos trabajan juntos, este año se puede aumentar «muchísimo» la producción de petróleo, de gas natural y energía eléctrica, sin precisar cifras.

«Pero lo más importante por encima de todo esto es aumentar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida para todos los venezolanos en el país y al hacerlo se va a beneficiar los Estados Unidos, el hemisferio occidental y nuestra asociación futura», apuntó.

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas del país norteamericano operen en la nación caribeña.

Flexibilización para las petroleras estadounidenses

Las compañías internacionales que quieran operar en Venezuela están obligadas a asociarse con la empresa estatal Petróleo de Venezuela (Pdvsa), que ha enfrentado críticas de corrupción y mala gestión.

Por ello, una docena de congresistas remitió la semana pasada una carta a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, exigiendo la aplicación rigurosa de la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA), para evitar cualquier tipo de soborno o irregularidad.

Este martes, el Departamento del Tesoro emitió dos nuevas licencias que flexibilizan las restricciones para que empresas estadounidenses operen en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Hasta ahora Chevron era la única petrolera estadounidense con licencia especial para operar en Venezuela.

Fotografía de archivo que muestra plataformas petroleras, en Cabimas (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos

Tras la captura de Maduro en el ataque militar de enero pasado, Trump pidió «acceso total» a los recursos petroleros venezolanos, mientras que el secretario de Energía aseguró que Washington controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo «indefinido».

El pasado 21 de enero, Delcy Rodríguez estimó que los ingresos venezolanos por venta de crudo aumentarán «en un 37 %» este 2026 y ha anunciado la creación de dos fondos soberanos para el manejo del dinero, que, anticipó, contarán con un mecanismo de transparencia.