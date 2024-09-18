Delcy Rodríguez dice que "en algún momento" viajará a Estados Unidos

Caracas (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que «en algún momento» viajará a Estados Unidos, luego de reunirse con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en Caracas en la que establecieron una «asociación productiva a largo» plazo en materia energética.

«En algún momento, me imagino», señaló Rodríguez a un grupo de periodistas en el palacio presidencial de Miraflores cuando le preguntaron si viajará a Estados Unidos, a lo que también respondió que en este momento tiene mucho trabajo en el país suramericano.

La declaración la hizo tras despedirse de Wright en Miraflores, donde tuvieron un encuentro privado en el que, ambos aseguraron, hubo una conversación franca.Fotografía de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d), y el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, en una rueda de prensa este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

En enero pasado, un funcionario de la Casa Blanca aseguró que Rodríguez tiene previsto visitar Washington, sin detallar fechas o agenda.

Este anuncio se produjo días después de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora de Venezuela María Corina Machado.

Cooperación energética entre Estados Unidos y Venezuela

Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una «asociación productiva a largo» plazo en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, según anunció Rodríguez tras su encuentro con Wright.

Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington «se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria».

https://efe.com/mundo/2026-02-11/secretario-energia-estados-unidos-venezuela-reunion-delcy-rodriguez/embed/#?secret=bCWsvJH1ZP#?secret=Tb9yWQRkuh

Esta es la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de unareforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas del país norteamericano operen en la nación caribeña.