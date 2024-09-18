Caracas (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y el Programa para la Convivencia y la Paz de Venezuela aseguraron este martes que seguirán recibiendo propuestas de familiares de presos políticos en el marco de las consultas públicas por el proyecto de ley de amnistía, propuesta por la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez.

El coordinador del Programa para la Convivencia, Ernesto Villegas, también ministro de Cultura, indicó a la prensa que este miércoles seguirán recibiendo a familiares de presos políticos tras un primer encuentro hoy en la sede del Legislativo.

«Yo creo que todos los testimonios que allí se expresaron nos tocaron el corazón y creo que todos los venezolanos estamos en una hora de escuchar y dejar que nuestro corazón se abra», agregó Villegas.

Los familiares de los presos, a la espera de la amnistía

Decenas de familiares de presos políticos encerrados en diversas cárceles, incluyendo El Rodeo I (Miranda, norte), Yare (Miranda, norte), Tocuyito (Carabobo, norte) y comandos policiales, se congregaron alrededor del Parlamento para exigir ser escuchados en el marco de la consulta pública del proyecto de ley de amnistía.

Tras el encuentro, el diputado y presidente de la comisión especial, Jorge Arreaza, indicó que van a escuchar «a todo el mundo» para que la ley pueda ser lo más amplia posible.

«A lo mejor con esta ley no se solucionará todo, pero vamos poco a poco tomando las medidas y los pasos necesarios para el entendimiento nacional», sostuvo.

El diputado Jorge Arreaza (c) saluda durante una manifestación que acompaña la Asamblea Nacional sobre la Ley de Amnistía este martes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Igualmente, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, detalló que la reunión duró unas cinco horas en las que escucharon unos 40 testimonios, lo que calificó como una «gran jornada democrática».

El diputado opositor Antonio Ecarri dijo sentirse «muy conmovido» por los testimonios de los familiares de los presos políticos y consideró como importante que estos los hayan atendido en la AN.

Todos incluidos

Margareth Baduel, integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), indicó a los medios tras el encuentro que pidieron a los diputados que se revisen de forma detallada todos los casos de estos detenidos y que todos recuperen la libertad.

«También dejamos claro que si esa ley de amnistía se aprueba como está en este momento, pues son más de 500 presos políticos que van a quedar tras las rejas y eso es lo que no queremos», sentenció.

En la propuesta, se habla de que la amnistía es para los casos desde 1999 hasta enero de 2026, pero en el artículo 6 se detallan algunos años específicos: 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.

Integrantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) custodian una calle este martes, durante una Asamblea Nacional sobre la Ley de Amnistía, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

El proyecto de ley se aprobó en una primera discusión el pasado jueves y, de acuerdo al presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, esta semana va a aprobarse de forma definitiva tras una segunda discusión.

Sandra Hernández, esposa del sargento mayor Luis Bandres, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, también pidió que se evalúen las cárceles, el sistema de Justicia, los funcionarios policiales y militares que «son ejecutores de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes».

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, informó este martes de que ha verificado 431 excarcelaciones desde que se anunció el proceso de liberaciones el pasado 8 de enero, mientras que el Gobierno encargado asegura que ha excarcelado a 897 personas desde diciembre, sin que se haya publicado un listado oficial.