Venezuela acumula una inflación del 51,9 % en los dos primeros meses del año

Caracas (EFE).- Venezuela acumula una inflación del 51,9 % en los dos primeros meses de 2026, tras registrar un incremento de precios del 14,6 % en febrero y del 32,6 % en enero pasado, según cifras oficiales difundidas este viernes.

Así, el Banco Central de Venezuela (BCV) actualiza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tras el silencio que mantuvo desde octubre de 2024.

El sector de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más se encareció en enero, con un alza del 36,6 %, mientras que el pasado mes fue el de comunicaciones, que subió un 22,3 %.

Varias personas hacen fila para hacer compras en un centro comercial en Maracaibo (Venezuela). EFE/Henry Chirinos

Venezuela acumula once meses con tasas de inflación de dos dígitos, siendo la de enero la más elevada en ese período, así como la más alta en exactamente tres años, según las cifras del organismo emisor.

Aumento de la cotización del dólar, principal referencia

Los expertos aseguran que una de las principales causas del incremento de precios en el país suramericano es el aumento de la cotización del dólar, principal referencia en Venezuela para cotizar bienes y servicios, una de las secuelas de la hiperinflación que vivió entre 2017 y 2021.

En los dos primeros meses del año, el precio del dólar en el mercado oficial de divisas pasó de 301,37 a 417,35 bolívares, un alza del 38,4 %, lo que se traduce en una devaluación del 27,7 % de la moneda local frente a la estadounidense.

El miércoles, el BCV informó de que la economía venezolana creció un 8,66 % en 2025 respecto a 2024, tras registrar un aumento del producto interno bruto (PIB) del 7,07 % en el cuarto trimestre del año pasado.

El ente emisor indicó que suman 19 trimestres continuos de crecimiento, en medio de «circunstancias externas excepcionales, marcadas por las sanciones y restricciones financieras impuestas contra Venezuela».

Caracas exige al Gobierno de Estados Unidos el levantamiento total de las sanciones, relajadas este año a medida que avanzan los acercamientos entre ambos países, que este jueves anunciaron el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas y consulares, tras siete años de ruptura, dos meses después de que la nación norteamericana capturara en territorio venezolano a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.