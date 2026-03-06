808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Pete Hegseth advierte que EE UU está listo para lanzar ofensiva en solitario si Latinoamérica no actúa contra los carteles

Breaking
Mundo
  • 6 de marzo de 2026
By Redacción - 15 segundos ago
0 0 2 minutes read

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó el jueves a los gobiernos latinoamericanos que Washington está listo para lanzar en solitario una “ofensiva” militar contra los carteles, por lo que les pidió combatir a los “narcoterroristas”.

Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, declaró Hegseth en su discurso inaugural en Miami.

El funcionario lideró la conferencia inaugural de las Américas contra los carteles en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), en Florida, donde reafirmó que la nueva Doctrina Monroe o ‘Donroe’, del presidente Donald Trump, justifica ataques militares a narcotraficantes en Latinoamérica.

Hegseth demandó a los invitados, representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de la región, con excepciones como México, Colombia y Brasil, que deben “ir a la ofensiva contra los narcoterroristas”.

“Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes. Ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que los apoyen”, expresó.

La conferencia ocurre días después de la primera operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones “narcoterroristas” en el país suramericano, tras una visita esta semana de Francis Donovan, comandante del Southcom.

Además, la administración de Trump ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado, lo que ha dejado al menos 150 muertos, bajo la operación ‘Lanza del sur’.

“Somos su socio principal para trabajar, junto y mediante sus naciones, para alcanzar objetivos compartidos, pero cuando sea necesario, no dudaremos en actuar”, alertó el comandante Donovan.

Hegseth justificó sus acciones al citar que “más de 1 millón de estadounidenses” murieron por sobredosis de fentanilo, cocaína y otras drogas bajo la administración de Joe Biden (2021-2025), mientras que la industria del tráfico humano “explotó” en un 2.000 % hasta un valor de 13.000 millones de dólares en 2022.

Aunque América tiene un octavo de la población mundial, concentra un tercio de los crímenes violentos, señaló Hegseth.

Esta es una conferencia operativa para acercar más a nuestros países hacia un objetivo compartido y hacerlo de manera agresiva. No es una calle de una vía, cada socio en esta región tiene que hacer más e invertir más en seguridad también”, comentó el secretario.

Hegseth programó otra conferencia la tarde del jueves en Tampa, en el centro de Florida, para hablar sobre Irán en el Comando Central (Centcom). 

