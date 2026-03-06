Petro y Delcy Rodríguez se reunirán por primera vez el viernes 13 de marzo en la frontera

Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, se reunirá el próximo 13 de marzo con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un punto de la frontera común, probablemente en la ciudad de Cúcuta, confirmaron este jueves a EFE fuentes oficiales.

Este será el primer viaje de carácter internacional de la jefa de Estado venezolana, que asumió el cargo en reemplazo de Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero en Caracas en una operación militar estadounidense.

Según fuentes del Gobierno colombiano, «la reunión será en la frontera, no está confirmado el punto exacto pero será probablemente en Cúcuta», capital del departamento colombiano de Norte de Santander, limítrofe con el estado venezolano de Táchira.

El pasado 18 de febrero, Rodríguez y Petro hablaron por teléfono y tras la conversación la presidenta encargada de Venezuela dijo que se reunirían «próximamente», días después de que la Cancillería colombiana anunciara un «posible» viaje de la líder chavista a Colombia.

En las últimas semanas se planteó la fecha del sábado 14 para la reunión en la ciudad histórica de Villa del Rosario, vecina de Cúcuta, pero fuentes oficiales dijeron a EFE que hoy se decidió cambiarla al 13, aunque está por confirmarse el lugar exacto de la frontera en que se encontrarán los dos mandatarios.

Las relaciones bilaterales

El 17 de febrero de 2023, Petro se reunió con Maduro en el puente internacional Atanasio Girardot, conocido como Puente Tienditas, pero el entonces mandatario venezolano no llegó a pasar al lado colombiano.

Según explicó Delcy Rodríguez tras la llamada telefónica con Petro, el objetivo del encuentro que tendrán la próxima semana es «seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países».

El comercio bilateral superó en 2008 los 7.000 millones de dólares pero con la crisis ese intercambio cayó hasta tocar un piso de 222 millones de dólares en 2020.

La recuperación comenzó en 2022, cuando el Gobierno de Petro reanudó las relaciones comerciales con ese país, y el año pasado las exportaciones a Venezuela superaron los 1.000 millones de dólares, según la agencia estatal ProColombia.

Colombia tiene la ventaja comercial de que comparte con Venezuela una frontera de 2.219 kilómetros con pasos limítrofes bien conectados con ciudades del interior, mientras que los otros dos lindes de ese país, con Brasil y Guyana, están situados en zonas selváticas de más difícil acceso y alejadas de los centros de producción.

Por otra parte, Petro invitó en enero pasado a Rodríguez a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras la detención de Maduro.