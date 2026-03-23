Trabajadores convocan marcha nacional este 23 de marzo por salarios dignos

La jornada es impulsada por la Coalición Sindical Nacional, junto a organizaciones del sector educativo, salud y asociaciones de pensionados, bajo la consigna del cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que establece el derecho a un salario suficiente para cubrir la canasta básica

Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

Trabajadores, jubilados y distintos gremios del país convocaron a una nueva movilización nacional para este lunes 23 de marzo, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales dignas, en medio de una crisis que ha reducido el poder adquisitivo a niveles mínimos.

La jornada es impulsada por la Coalición Sindical Nacional, junto a organizaciones del sector educativo, salud y asociaciones de pensionados, bajo la consigna del cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que establece el derecho a un salario suficiente para cubrir la canasta básica.

De acuerdo con la convocatoria, el salario mínimo actual —fijado en 130 bolívares desde 2022— resulta insuficiente frente al costo de la canasta alimentaria, lo que ha sido denunciado reiteradamente por sindicatos y trabajadores en todo el país.

Entre las principales exigencias destacan el aumento del salario mínimo vital, la salarización de los bonos, la indexación de los ingresos y el respeto a la libertad sindical.

“No estamos pidiendo dádivas”

En Caracas, la concentración principal está prevista a las 10:00 de la mañana en las inmediaciones de Parque Carabobo, desde donde los manifestantes marcharán hacia la Plaza Caracas con el objetivo de dirigirse a las sedes de los poderes públicos y consignar un documento con sus demandas.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, informó que este mismo lunes se reunirá la Comisión Tripartita en el Ministerio del Trabajo, en un contexto marcado por crecientes presiones del sector laboral.

“No estamos pidiendo dádivas, estamos exigiendo el derecho constitucional a vivir con dignidad. El hambre no espera y la clase obrera ha decidido mantenerse en las calles hasta obtener una respuesta concreta”, expresaron voceros de la intergremial nacional.

La movilización se produce en un escenario de protestas sostenidas por parte de trabajadores públicos y pensionados, quienes han denunciado el deterioro del ingreso y la dependencia de bonos que no inciden en beneficios laborales.

Los organizadores advirtieron que, en caso de no instalarse mesas de negociación efectivas antes de finalizar el mes, podrían convocarse acciones de mayor presión a nivel nacional.