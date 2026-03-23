Juan Pablo Guanipa exigió la liberación del coronel Diego Espín Trini

En un video publicado en las redes sociales, el dirigente opositor pidió la liberación del militar señalado de resguardar las actas electorales que probaban el triunfo de Edmundo González en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024

Dirigente opositor Juan Pablo Guanipa | Foto: referencial

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa exigió la liberación del coronel del Ejército venezolano Diego Espín Trini. Recordó que el militar está detenido desde el año 2024 y se le acusa de resguardar las actas electorales que probaban el triunfo de Edmundo González el 28 de julio de ese año.

“Diego Espín Trini, coronel del Ejército venezolano, está detenido desde el año 2024. Lo acusan de resguardar las actas electorales que probaban el triunfo de Edmundo González el 28 de julio. Exigimos su liberación inmediata e incondicional, al igual que la de todos los presos políticos, civiles y militares”, escribió en su cuenta de la red social X.

Guanipa pide la liberación de Diego Espín Trini

En este sentido, la publicación estuvo acompañada por un video, donde explica el procedimiento que se lleva a cabo en contra de Diego Espín Trini.

“Diego Espín Trini fue detenido arbitrariamente en agosto de 2024 en Táchira. El régimen lo acusa de resguardar las actas electorales que probaban el triunfo de Edmundo González el 28 de julio. Convertir eso en delito muestra cómo castigan a los oficiales de nuestra Fuerza Armada que hacen su trabajo: respetar la voluntad del soberano, el pueblo”, indicó.

Del mismo modo, señaló que el militar es sobreviviente de cáncer, por lo que amerita atención médica constante. A esto se suma que, “estando bajo custodia, sufrió crisis hipertensivas graves que derivaron en un accidente cerebrovascular”.

Ante este panorama que pone en riesgo la integridad de Diego Espín Trini, exigió que se le devuelva su libertad.

Asimismo, manifestó: “Hoy exigimos su liberación inmediata y la de los casi 200 miembros de nuestra Fuerza Armada injustamente detenidos”.