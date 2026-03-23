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Padrino López aseguró que su gran objetivo fue evitar una guerra en Venezuela

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Padrino López aseguró que su gran objetivo fue evitar una guerra en Venezuela
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Política
  • 23 de marzo de 2026
By Redacción - 2 horas ago
0 10 2 minutes read

Sostuvo que la FANB fue incitada “incontables veces” al “aventurismo y la barbarie” por “sectores extremistas”

padrino lopez

Vladimir Padrino López | Foto: referencial

El exministro de Defensa Vladimir Padrino López aseguró este domingo que su gran objetivo frente a esta cartera durante más de 10 años fue evitar una guerra. Dijo que hubo decisiones difíciles de tomar con “las inevitables consecuencias”.

“Reconozco que en mis años al frente del Ministerio de la Defensa, hubo decisiones difíciles de tomar con las inevitables consecuencias, por lo cual también fui objeto de condenas o desdén por algunos sectores de la vida política nacional, incluyendo imputaciones extraterritoriales”, señaló el militar en un mensaje publicado en Telegram.

Padrino López defendió que esas decisiones se inclinaron siempre por la paz y la vida de los venezolanos, incluyendo la de los soldados.

Padrino López aseguró que su objetivo se concentró en evitar una guerra

El exministro dijo que su gran objetivo se concentró en evitar una guerra, lo cual celebró. “Porque, tal como lo dijo el general romano Escipión El Africano, ante la demanda de mayor beligerancia: ‘En mí, mi madre trajo al mundo a un general, no a un guerrero'”.

“Valdría la pena preguntarse: ¿Qué habría sido del país, si nos hubiéramos precipitado al tenebroso pantano de una guerra fratricida entre hermanos?“, cuestionó.

El exministro sostuvo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue incitada “incontables veces” al “aventurismo y la barbarie” por “sectores extremistas”.

El Estado se defendió con determinación y la FANB se colocó en primera línea, cual muro de contención. Tarea que le hizo víctima de ofensas, odio e infamias”, añadió.

A su juicio, estos males deben quedar imposibilitados en este “proceso de reconciliación” política que impulsa la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El miércoles, Rodríguez nombró a Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa. Este paso a sustituir a Padrino López, quien estuvo en el cargo por más de una década.

Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde octubre de 2014. Lo designaron tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Nicolás Maduro.

La destitución de Padrino López se dio dos meses y medio después del ataque militar estadounidense en Caracas y tres estados del país, que culminó con la captura de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, actualmente encarcelados en Estados Unidos. 

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