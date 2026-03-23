808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

María Corina Machado: “Washington no va a sostener un régimen represivo en Venezuela”

Home - Breaking - María Corina Machado: “Washington no va a sostener un régimen represivo en Venezuela”
María Corina Machado: “Washington no va a sostener un régimen represivo en Venezuela”
Breaking
Política
  • 23 de marzo de 2026
By Redacción - 2 horas ago
0 10 2 minutes read

Recordó que tras la captura de Maduro han sido liberados cientos de presos políticos y se han tomado medidas para abrir la economía venezolana.

maria corina machado

María Corina Machado | Foto: referencial

La líder de oposición María Corina Machado aseguró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solo aplica reformas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, cuyo gobierno ahora ejerce presión sobre Venezuela.

Estados Unidos obviamente está dando instrucciones y está claro que (Washington) no va a ser parte de un régimen represivo”, dijo María Corina Machado.

En una entrevista ofrecida a Financial Times, la Premio Nobel de la Paz recordó que tras la captura de Maduro han sido liberados cientos de presos políticos y se han tomado medidas para abrir la economía venezolana.

María Corina Machado se acerca a Trump

Además, aseguró que los acercamientos son resultado de la presión constante de Estados Unidos. “Es exactamente la misma gente, con las mismas ideas y valores, pero la dinámica ha cambiado porque evidentemente están siguiendo las instrucciones que vienen de Estados Unidos”, afirmó.

Asimismo, recalcó que el presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó que Rodríguez estaba “haciendo un buen trabajo”. También dijo que dependían de que ella siguiera sus órdenes.

A esto se suma, que el gobierno ha tolerado protestas y marchas en las últimas semanas por los bajos salarios. Al mismo tiempo, aprobaron una Ley de Hidrocarburos para abrir el sector a la inversión privada.

Mientras tanto, Estados Unidos restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela. También comenzó a revertir las sanciones de “máxima presión” impuestas al sector petrolero durante la primera administración de Trump.

Machado tuvo un encuentro con Trump en enero pasado. Durante la reunión, le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, un galardón que se sabe que él codicia.

Hemos estado en contacto por teléfono, lo que nos ha ayudado a conocernos y a transmitir la fortaleza del pueblo venezolano, que sobre todo está profundamente agradecido por el compromiso y el riesgo que asumió Estados Unidos para abrir esta ventana hacia la libertad”, dijo Machado sobre Trump.

Washington busca estabilizar la economía de Venezuela, rica en petróleo, antes de que se celebren elecciones.

Machado señaló que organizar elecciones tomaría al menos 40 semanas. Esto, porque es necesario registrar a millones de votantes y reformar el Consejo Nacional Electoral, bajo control del gobierno.

Queremos llevar a cabo un proceso que sea ejemplar e impecable, ante todo para que todos los venezolanos puedan confiar en él. Ese proceso toma tiempo, pero queremos hacerlo lo más rápido posible, ya que es lo que se necesita para dar garantías a los inversionistas y a los venezolanos que desean regresar”, manifestó.

Tags:

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

Royal Caribbean cancela decenas de cruceros que zarpaban de Miami en 2027, según reportes

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

El iPhone Air después de seis meses: esto es lo que me encanta, lo que no me gusta y por qué es “el teléfono que más me ha hecho dudar…

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Retiran más de 60.000 autos Hyundai por fallas

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez decreta el racionamiento eléctrico durante 45 días en Venezuela y culpa a los rayos del sol

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

45 días de racionamiento eléctrico en Venezuela propuso Delcy Rodríguez

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez anunció un plan de “ahorro de energía” porque “rayos de Sol caerán directamente sobre Venezuela”

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Eduardo Torres, abogado de la ONG venezolana Provea, anuncia que recibió la libertad plena por la amnistía

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

La salida de Padrino López corta la influencia de Rusia sobre un chavismo que busca continuidad

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Amnistía Internacional alerta que ley de amnistía en Venezuela favorece al Estado

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Más de 8.000 personas recuperaron la libertad en Venezuela tras el primer mes de la Ley de Amnistía, según el Parlamento

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Iván Simonovis cuestiona el poder de Diosdado Cabello dentro del chavismo: “Está completamente apaciguado”

  • 23 de marzo de 2026
Breaking

Padrino López aseguró que su gran objetivo fue evitar una guerra en Venezuela

  • 23 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in