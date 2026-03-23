María Corina Machado: “Washington no va a sostener un régimen represivo en Venezuela”

Recordó que tras la captura de Maduro han sido liberados cientos de presos políticos y se han tomado medidas para abrir la economía venezolana.

María Corina Machado | Foto: referencial

La líder de oposición María Corina Machado aseguró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solo aplica reformas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, cuyo gobierno ahora ejerce presión sobre Venezuela.

“Estados Unidos obviamente está dando instrucciones y está claro que (Washington) no va a ser parte de un régimen represivo”, dijo María Corina Machado.

En una entrevista ofrecida a Financial Times, la Premio Nobel de la Paz recordó que tras la captura de Maduro han sido liberados cientos de presos políticos y se han tomado medidas para abrir la economía venezolana.

María Corina Machado se acerca a Trump

Además, aseguró que los acercamientos son resultado de la presión constante de Estados Unidos. “Es exactamente la misma gente, con las mismas ideas y valores, pero la dinámica ha cambiado porque evidentemente están siguiendo las instrucciones que vienen de Estados Unidos”, afirmó.

Asimismo, recalcó que el presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó que Rodríguez estaba “haciendo un buen trabajo”. También dijo que dependían de que ella siguiera sus órdenes.

A esto se suma, que el gobierno ha tolerado protestas y marchas en las últimas semanas por los bajos salarios. Al mismo tiempo, aprobaron una Ley de Hidrocarburos para abrir el sector a la inversión privada.

Mientras tanto, Estados Unidos restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela. También comenzó a revertir las sanciones de “máxima presión” impuestas al sector petrolero durante la primera administración de Trump.

Machado tuvo un encuentro con Trump en enero pasado. Durante la reunión, le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, un galardón que se sabe que él codicia.

“Hemos estado en contacto por teléfono, lo que nos ha ayudado a conocernos y a transmitir la fortaleza del pueblo venezolano, que sobre todo está profundamente agradecido por el compromiso y el riesgo que asumió Estados Unidos para abrir esta ventana hacia la libertad”, dijo Machado sobre Trump.

Washington busca estabilizar la economía de Venezuela, rica en petróleo, antes de que se celebren elecciones.

Machado señaló que organizar elecciones tomaría al menos 40 semanas. Esto, porque es necesario registrar a millones de votantes y reformar el Consejo Nacional Electoral, bajo control del gobierno.

“Queremos llevar a cabo un proceso que sea ejemplar e impecable, ante todo para que todos los venezolanos puedan confiar en él. Ese proceso toma tiempo, pero queremos hacerlo lo más rápido posible, ya que es lo que se necesita para dar garantías a los inversionistas y a los venezolanos que desean regresar”, manifestó.