Chavismo niega amnistía a Yilson Guillén: padece cáncer y está en riesgo de muerte bajo custodia

El piloto está en riesgo de muerte por una herida infectada, tres intervenciones quirúrgicas fallidas, con heridas abiertas e infectadas, y un tumor renal de 15 centímetros

Yilson Guillén | Foto referencial

El piloto Yilson Guillén, quien padece una condición de salud crítica, se encuentra en riesgo de muerte bajo custodia. El gobierno venezolano le negó la amnistía y no podrá recibir su libertad pronto para tratar sus problemas de salud.

Yilson Guillén cumple una condena de siete años de prisión, de los cuales ha cumplido cuatro años. Permanece recluido en el Comando Nacional Antidrogas (CNA) de Las Acacias, en Caracas.

Niegan amnistía a Yilson Guillén

El piloto está en riesgo de muerte por una herida infectada, tres intervenciones quirúrgicas fallidas, con heridas abiertas e infectadas, y un tumor renal de 15 centímetros. Pese a esto, se le ha negado por tercera vez consecutiva una medida humanitaria y cualquier beneficio de amnistía.

La negativa mantiene a Yilson Guillén en un estado de vulnerabilidad extrema, pues su deterioro de salud bajo custodia es cada vez más peligroso para él.

Sobre Guillén se conoció que tiene tres hijos y cuenta con una licenciatura en Educación Física. Resultó detenido hace más de cuatro años en el marco de una investigación por el presunto intento de robo de una avioneta en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira.

Las acusaciones sugieren que el caso estaba vinculado al transporte de cocaína, aunque no se presentaron pruebas al respecto.