Copa Seguros Venezuela del golf recaudo fondos para el Hospital San Juan de Dios

El torneo, celebrado en el Valle Arriba Golf Club, reunio a cerca de 70 golfistas en una jornada deportiva y solidaria que beneficio a la institucion pediatrica.

Caracas, 1 de noviembre de 2025. — Con una mezcla de competencia, entusiasmo y solidaridad, el Valle Arriba Golf Club fue escenario de la Copa Seguros Venezuela, un torneo benéfico a favor del Hospital San Juan de Dios (HSJD), reconocido por su labor en la atención pediátrica en el país.

El evento reunió a casi 70 golfistas, quienes participaron en esta iniciativa con el objetivo de recaudar fondos destinados a tratamientos, consultas y operaciones de niños que se encuentran en lista de espera.

“Gracias al Hospital San Juan de Dios por darnos la oportunidad de participar y apoyar en una buena causa. Ha sido un verdadero gusto acompañarlos en una jornada llena de deporte, buena energía y, sobre todo, una gran causa”, expresó Carmen Alicia Guillén, presidenta ejecutiva de Seguros Venezuela.

Un swing por la salud y la solidaridad

El torneo fue descrito como una fiesta de compromiso social, en la que cada golpe tuvo un propósito solidario.

“Nos llena de orgullo haber sido parte de este evento que no solo reunió amantes del golf, sino personas comprometidas con hacer una diferencia real”, añadió Guillén.

Por su parte, Raquel Terra Boa, gerente de Mercadeo de la aseguradora, destacó el compromiso de la empresa con la causa:

“Para Seguros Venezuela siempre es un honor poder ayudar a otros, muy especialmente al Hospital San Juan de Dios. Este año quisimos hacerlo a través de la Copa Seguros Venezuela de Golf. Es un orgullo poder seguir apoyando a más personas en la comunidad”.

El impacto de la ayuda: cada swing cuenta

Desde el Hospital San Juan de Dios, la gratitud fue el mensaje principal.

“Tenemos alrededor de 80 niños en lista de espera. Este patrocinio es vital. Con el apoyo de Seguros Venezuela, podemos realizar operaciones como la de un pequeño que requiere una cirugía de 6.000 dólares”, afirmó Miriam Hernández, coordinadora fundacional del HSJD.

Asimismo, Erika Mendoza, directora de Torneos de Golf, resaltó la alta participación y el entusiasmo de los deportistas:

“Ha sido muy positiva la convocatoria. Agradecemos a Seguros Venezuela, al Valle Arriba Golf Club y a todos los golfistas que participaron por una causa noble”.

El cierre de la jornada estuvo lleno de emoción, con rifas, reconocimientos y un mismo objetivo: transformar cada swing en una sonrisa.

“Con el apoyo de Seguros Venezuela, vamos a poder realizar varias operaciones en nuestros nuevos quirófanos. La mayor recompensa será la sonrisa de los niños”, expresó Elena Pizarro, voluntaria fundacional del HSJD.

Los campeones del torneo

Primera categoría masculina: Primer Gross: David Shadsh (72 golpes) Primer Neto: Juan F. Otaola Segundo Gross: Juan Pablo Ferreira Segundo Neto: Douglas Martínez

Segunda categoría: Primer Gross: Ronald Páez (82 golpes) Primer Neto: Julio César García Segundo Gross: Rigerson Reyes Segundo Neto: Asdrúbal Fuenmayor

Tercera categoría: Primer Gross: Denny Veliz Primer Neto: Alex Serfaty Segundo Gross: Andrés Peraza Segundo Neto: Miguel Guzmán

Categoría general damas: Primer Gross: Anabella Rivas (98 golpes) Primer Neto: Gioconda Inclarte Segundo Neto: Melina Allegro



El evento reafirmó el compromiso de Seguros Venezuela con la responsabilidad social empresarial, demostrando que el deporte puede ser también una poderosa herramienta para transformar vidas.

(Con información institucional de Seguros Venezuela y el Hospital San Juan de Dios.)