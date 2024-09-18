Ecuador fue el único país latinoamericano distinguido este año en dicha categoría, gracias a la implementación de un sistema integral de inteligencia turística que combina analítica avanzada, inteligencia artificial y datos abiertos para fortalecer la toma de decisiones, diversificar la oferta turística y mejorar la competitividad del destino.

EntornoInteligente.com/ — https://entornointeligente.com

Ecuador y Quito se consolidan como referentes en innovación e inteligencia turística en América Latina

Sevilla, España, 24 de octubre de 2025. — Ecuador reafirma su liderazgo regional en innovación turística e inteligencia artificial aplicada al turismo tras ser reconocido entre las tres mejores iniciativas mundiales en los “Tourism Awards 2025”, celebrados durante el Tourism Innovation Summit (TIS) en Sevilla, España.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, a través del Viceministerio de Turismo, junto con Quito Turismo, representaron al país en este evento internacional que reunió a los principales líderes y expertos del turismo mundial. La participación de Ecuador destacó por su enfoque en sostenibilidad, digitalización y competitividad a través del uso de la inteligencia de datos.

Ecuador, entre las tres mejores iniciativas globales

El proyecto “Diversificación turística con Big Data e IA: Impulsando experiencias sostenibles y la competitividad nacional”, impulsado por el Viceministerio de Turismo, fue reconocido como una de las tres mejores iniciativas internacionales en la categoría “AI & Digital Innovation Excellence” de los Tourism Awards 2025.

Ecuador fue el único país latinoamericano distinguido este año en dicha categoría, gracias a la implementación de un sistema integral de inteligencia turística que combina analítica avanzada, inteligencia artificial y datos abiertos para fortalecer la toma de decisiones, diversificar la oferta turística y mejorar la competitividad del destino.

Este proyecto cuenta con el respaldo de Mabrian, firma global especializada en inteligencia turística, cuya tecnología permite integrar múltiples fuentes de información y analizar indicadores clave de desempeño.

Innovación y sostenibilidad: pilares del nuevo turismo ecuatoriano

El reconocimiento internacional consolida a Ecuador como referente en el uso estratégico de la inteligencia turística como herramienta para una gestión más eficiente, sostenible y basada en datos. La estrategia cuenta con el apoyo del Instituto de Promoción del Ecuador (PROECUADOR), representado en España por Borys Alfredo Mejía Aguirre, y refuerza el papel de la colaboración público-privada en la transformación digital del sector.

Asimismo, este logro refleja el éxito de la visión impulsada por el Viceministerio de Turismo, que promueve la articulación entre el sector público, las empresas, las universidades y los gobiernos locales, fomentando experiencias auténticas y responsables a lo largo del país.

Quito Turismo presenta su modelo de destino inteligente

Durante el Tourism Innovation Summit 2025, la capital ecuatoriana compartió su experiencia en la construcción de un modelo de destino turístico inteligente, centrado en la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la participación ciudadana.

En la mesa redonda “Territorios Inteligentes en Clave LATAM: Soluciones Reales para Retos Globales”, la gerente general subrogante de Quito Turismo, Amelia Alejandra Ordóñez Muñoz, presentó las estrategias del Distrito Metropolitano de Quito para fortalecer su posicionamiento como destino turístico innovador, resiliente y conectado.

El panel contó también con la participación de Valeria Méndez Vizcay, directora del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata; Federico de Arteaga, presidente de la Red Iberoamericana de Destinos Inteligentes; y Patricia Albanez, coordinadora estadual de turismo del SEBRAE Brasil, quienes destacaron las iniciativas ecuatorianas como ejemplo de integración tecnológica en América Latina.

Gracias a esta destacada participación, Ecuador y Quito consolidan su reputación como referentes regionales en innovación turística e inteligencia artificial aplicada al turismo, demostrando que la combinación de datos, tecnología y sostenibilidad es la clave del futuro del sector.