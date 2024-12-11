Instituto Politécnico Braulio
¡Rumbo a la final!
Solve for Tomorrow 2025 anuncia los equipos ganadores por país
Ya se conocen los venombres de los 13 campeones locales de SFT 2025 regional que
ahora pasan a la ronda semifinal que se celebrará el 16 de octubre. Se elegirán a 5
equipos que irán a Panamá para protagonizar la gran final el 13 de noviembre
Venezuela, octubre de 2025 – Solve for Tomorrow 2025 dio a conocer la lista de los 13 equipos
campeones locales que, con sus proyectos de soluciones de impacto social, sobresalieron entre los
mejores de su país, y ahora pasan a la ronda semifinal de los 5 mejores del programa organizado por
Samsung Electronics. Estos 13 grupos clasificados están conformados por alumnos de planteles
educativos públicos y un profesor guía, provenientes de Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.
A partir de ahora las expectativas se redimensionan y las emociones se avivan para los jóvenes
clasificados, especialmente porque tienen la gran responsabilidad de defender sus colores patrios en la
siguiente fase clasificatoria que culminará el próximo 16 de octubre. Ese día, entre los 13 equipos, el
jurado calificador anunciará los nombres de los 5 Mejores Proyectos de Solver for Tomorrow 2025.
El evento culminante de la edición 2025 de SFT 2025 regional se celebrará en Panamá el día 13 de
noviembre y allí estarán los 5 equipos finalistas para que, una vez más, se presenten ante el jurado, y
ante este destacar las bondades de sus proyectos. Cada equipo creó su propuesta con el objetivo de
atender una necesidad real en sus comunidades, logrando concretrar soluciones que fueron
perfeccionando y madurando gracias a las herramientas y conocimientos proporcionados por SFT, lo
cual representa uno de los beneficios obtenidos al participar en este programa.
Hasta esta etapa el balance es muy motivador: ante la convocatoria lanzada en mayo de este año, SFT
recibió inscribió más de 3 mil ideas de proyectos de 13 países, participaron 11 mil participantes
(entre alumnos y docentes guías) y los participantes recibieron más de 11 mil horas de capacitación.
SFT es un programa de Samsung Electronics que nace y se nutre de su filosofía de Ciudadanía
Corporativa, se celebra en cuatro continentes del planeta y, a nivel regional, este año arribó a su edición
número 12. A continuación la lista de los clasificados por país y sus proyectos. También se facilita el
link de su video en Youtube, para conocer en detalle las propuestas.
SAMSUNG ELECTRONICS LTDA.
Larissa Espinal<br />
Gerente de Relaciones Públicas
Tel: +507-6328-9928
[email protected]
CONTACTO
Santiago Terife<br />
(0212) 953 5319
[email protected]
PAIS PLANTEL EDUCATIVO PROYECTO
BELIZE ItzAt Academy “Municipal Carcass Response Network”. Sitio web inteligente y
comunitario llamado “Urban Animal Health and Safety Website”.
Promueve la sostenibilidad ambiental. En Youtube:
https://youtu.be/GaZxv2VJS50
COSTA RICA Colegio Don Bosco (Ajuelita) AgroTico Smart. Plataforma de agricultura diseñada para enfrentar los
desafíos específicos de los agricultores costarricenses. En Youtube:
https://youtu.be/sx-50RiG60k
EL SALVADOR Complejo educativo Amalia
viuda de Menéndez
EcoSpark. Sistema híbrido de generación de energía a pequeña
escala, monitoreo remoto y capacitación de Líderes de Energía
locales. En Youtube: https://youtu.be/44Q69iJrX1c
ECUADOR U.E Los Chyris (Quito) Sumak Yaku – Agua limpia para una Identidad Viva. Saneamiento del
río Ambi en la comunidad kichwa Imantag. Reducir significativamente
la contaminación y restaurar el uso cultural del río. En Youtube:
https://youtu.be/DwNcsIxsQms
GUATEMALA Instituto Normal Para
Señoritas Centro América
INCA.
Aura in your environment. Cápsula sensorial personal y portátil
diseñada para proteger el espacio personal en entornos públicos o
concurridos. Promueve la concentración, el bienestar emocional y la
productividad. En Youtube: https://youtu.be/-wf82W0UIbk
PARAGUAY Centro Regional de Educación
José Gaspar Rodríguez
La Piracleta “Pedaleá, limpiá, compartí”. aborda la contaminación
plástica en cuerpos de agua de Ciudad del Este, Paraguay. Prototipo<br />
de bicicleta flotante que recoge plásticos y monitorea la calidad del
agua. Página web interactiva y videojuego educativo. En Youtube:
https://youtu.be/Y3qoHGWSnb4
HONDURAS Instituto Tecnico Luis Bogran Alerta Vida. Sistema de prevención de incendios en comunidades
vulnerables. Activa alarmas locales y envía notificaciones a través de
SMS o WhatsApp a contactos predefinidos. Fomenta la prevención
comunitaria. En Youtube: https://youtu.be/Te-TLX-IDXE
NICARAGUA Centro Educativo Sor Maria
Romero
Yolixpan Tecno Escolar. Sistema de acuaponía en el Centro<br />
Educativo Sor María Romero, para producir alimentos frescos y
orgánicos, y abastecer el comedor escolar. En Youtube:
https://youtu.be/71T1dt_9yJ8
PANAMÁ IPT Arnulfo Arias Madrid SafePack. Mochila inteligente y ergonómica diseñada para proteger a
niños en su trayecto escolar. Integra sensores de proximidad,
cámaras, GPS y sistema de comunicación bidireccional para que
padres monitorear la ubicación de sus hijos. En Youtube:
https://youtu.be/LbxEpgO5Msg
REPÚBLICA
DOMINICANA
Instituto Politécnico Braulio
Paulino
AlkiBloom. Con un biorreactor inteligente que combina biotecnología,
energía solar y monitoreo digital, el sistema purifica agua contaminada
con metales pesados, nitratos y fosfatos. En Youtube:
https://youtu.be/GcbqYgrxmmU
TRINIDAD
Y TOBAGO
Marabella North Secondary Don’t Get Wet – Alerts to Stay Dry and Stay Safe. Sistema de alerta
temprana de inundaciones alimentado por energía solar. Envía alertas
a un servidor central que distribuye mensajes SMS a los usuarios. En
Youtube: https://youtu.be/hC8wqB86RpY
URUGUAY Liceo N°2 Carmelo – Colonia. MIDEC – Museo Interactivo de El Carmelo. Revitalización del Museo<br />
y Archivo del Carmen, transformándolo en un museo interactivo que
conecte a la comunidad de Carmelo con su patrimonio histórico. En
Youtube: https://youtu.be/ilg-SmVeUf0
VENEZUELA Instituto Br. Elias Cordero
Uzcátegui
AGROTEC 3.0. Robot multifuncional diseñado para mejorar la
eficiencia de los recursos, reducir el impacto ambiental y mejorar las
condiciones laborales de los agricultores, en la comunidad de El Real,
Barinas. En Youtube: https://youtu.be/YXbQ1OW6mDE
Para conocer las últimas noticias, por favor visite la Sala de Prensa de Samsung Electronics Central America &
Caribbean en http://news.samsung.com/latin
Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung inspira al mundo y da forma al futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está
redefiniendo los mundos de los televisores, de la señalización digital, de los smartphones, de los wearables, tabletas,
electrodomésticos, así como de los sistemas de red, la memoria, el LSI de sistemas y la fundición. Samsung también
está avanzando en tecnologías de imagen médica, soluciones de climatización y robótica, al tiempo que crea
productos innovadores para automoción y audio a través de Harman. Con su ecosistema SmartThings, la
colaboración abierta con sus socios y la integración de la inteligencia artificial en toda su cartera, Samsung ofrece
una experiencia conectada inteligente y sin fisuras. Para conocer las últimas noticias, visita la sala de prensa de
Samsung en news.samsung.com.
