¡Rumbo a la final!

Solve for Tomorrow 2025 anuncia los equipos ganadores por país

Ya se conocen los venombres de los 13 campeones locales de SFT 2025 regional que

ahora pasan a la ronda semifinal que se celebrará el 16 de octubre. Se elegirán a 5

equipos que irán a Panamá para protagonizar la gran final el 13 de noviembre

Venezuela, octubre de 2025 – Solve for Tomorrow 2025 dio a conocer la lista de los 13 equipos

campeones locales que, con sus proyectos de soluciones de impacto social, sobresalieron entre los

mejores de su país, y ahora pasan a la ronda semifinal de los 5 mejores del programa organizado por

Samsung Electronics. Estos 13 grupos clasificados están conformados por alumnos de planteles

educativos públicos y un profesor guía, provenientes de Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago,

Uruguay y Venezuela.

A partir de ahora las expectativas se redimensionan y las emociones se avivan para los jóvenes

clasificados, especialmente porque tienen la gran responsabilidad de defender sus colores patrios en la

siguiente fase clasificatoria que culminará el próximo 16 de octubre. Ese día, entre los 13 equipos, el

jurado calificador anunciará los nombres de los 5 Mejores Proyectos de Solver for Tomorrow 2025.

El evento culminante de la edición 2025 de SFT 2025 regional se celebrará en Panamá el día 13 de

noviembre y allí estarán los 5 equipos finalistas para que, una vez más, se presenten ante el jurado, y

ante este destacar las bondades de sus proyectos. Cada equipo creó su propuesta con el objetivo de

atender una necesidad real en sus comunidades, logrando concretrar soluciones que fueron

perfeccionando y madurando gracias a las herramientas y conocimientos proporcionados por SFT, lo

cual representa uno de los beneficios obtenidos al participar en este programa.

Hasta esta etapa el balance es muy motivador: ante la convocatoria lanzada en mayo de este año, SFT

recibió inscribió más de 3 mil ideas de proyectos de 13 países, participaron 11 mil participantes

(entre alumnos y docentes guías) y los participantes recibieron más de 11 mil horas de capacitación.

SFT es un programa de Samsung Electronics que nace y se nutre de su filosofía de Ciudadanía

Corporativa, se celebra en cuatro continentes del planeta y, a nivel regional, este año arribó a su edición

número 12. A continuación la lista de los clasificados por país y sus proyectos. También se facilita el

link de su video en Youtube, para conocer en detalle las propuestas.

PAIS PLANTEL EDUCATIVO PROYECTO

BELIZE ItzAt Academy “Municipal Carcass Response Network”. Sitio web inteligente y

comunitario llamado “Urban Animal Health and Safety Website”.

Promueve la sostenibilidad ambiental. En Youtube:

https://youtu.be/GaZxv2VJS50

COSTA RICA Colegio Don Bosco (Ajuelita) AgroTico Smart. Plataforma de agricultura diseñada para enfrentar los

desafíos específicos de los agricultores costarricenses. En Youtube:

https://youtu.be/sx-50RiG60k

EL SALVADOR Complejo educativo Amalia

viuda de Menéndez

EcoSpark. Sistema híbrido de generación de energía a pequeña

escala, monitoreo remoto y capacitación de Líderes de Energía

locales. En Youtube: https://youtu.be/44Q69iJrX1c

ECUADOR U.E Los Chyris (Quito) Sumak Yaku – Agua limpia para una Identidad Viva. Saneamiento del

río Ambi en la comunidad kichwa Imantag. Reducir significativamente

la contaminación y restaurar el uso cultural del río. En Youtube:

https://youtu.be/DwNcsIxsQms

GUATEMALA Instituto Normal Para

Señoritas Centro América

INCA.

Aura in your environment. Cápsula sensorial personal y portátil

diseñada para proteger el espacio personal en entornos públicos o

concurridos. Promueve la concentración, el bienestar emocional y la

productividad. En Youtube: https://youtu.be/-wf82W0UIbk

PARAGUAY Centro Regional de Educación

José Gaspar Rodríguez

La Piracleta “Pedaleá, limpiá, compartí”. aborda la contaminación

plástica en cuerpos de agua de Ciudad del Este, Paraguay. Prototipo<br />

de bicicleta flotante que recoge plásticos y monitorea la calidad del

agua. Página web interactiva y videojuego educativo. En Youtube:

https://youtu.be/Y3qoHGWSnb4

HONDURAS Instituto Tecnico Luis Bogran Alerta Vida. Sistema de prevención de incendios en comunidades

vulnerables. Activa alarmas locales y envía notificaciones a través de

SMS o WhatsApp a contactos predefinidos. Fomenta la prevención

comunitaria. En Youtube: https://youtu.be/Te-TLX-IDXE

NICARAGUA Centro Educativo Sor Maria

Romero

Yolixpan Tecno Escolar. Sistema de acuaponía en el Centro<br />

Educativo Sor María Romero, para producir alimentos frescos y

orgánicos, y abastecer el comedor escolar. En Youtube:

https://youtu.be/71T1dt_9yJ8

PANAMÁ IPT Arnulfo Arias Madrid SafePack. Mochila inteligente y ergonómica diseñada para proteger a

niños en su trayecto escolar. Integra sensores de proximidad,

cámaras, GPS y sistema de comunicación bidireccional para que

padres monitorear la ubicación de sus hijos. En Youtube:

https://youtu.be/LbxEpgO5Msg

REPÚBLICA

DOMINICANA

Instituto Politécnico Braulio

Paulino

AlkiBloom. Con un biorreactor inteligente que combina biotecnología,

energía solar y monitoreo digital, el sistema purifica agua contaminada

con metales pesados, nitratos y fosfatos. En Youtube:

https://youtu.be/GcbqYgrxmmU

TRINIDAD

Y TOBAGO

Marabella North Secondary Don’t Get Wet – Alerts to Stay Dry and Stay Safe. Sistema de alerta

temprana de inundaciones alimentado por energía solar. Envía alertas

a un servidor central que distribuye mensajes SMS a los usuarios. En

Youtube: https://youtu.be/hC8wqB86RpY

URUGUAY Liceo N°2 Carmelo – Colonia. MIDEC – Museo Interactivo de El Carmelo. Revitalización del Museo<br />

y Archivo del Carmen, transformándolo en un museo interactivo que

conecte a la comunidad de Carmelo con su patrimonio histórico. En

Youtube: https://youtu.be/ilg-SmVeUf0

VENEZUELA Instituto Br. Elias Cordero

Uzcátegui

AGROTEC 3.0. Robot multifuncional diseñado para mejorar la

eficiencia de los recursos, reducir el impacto ambiental y mejorar las

condiciones laborales de los agricultores, en la comunidad de El Real,

Barinas. En Youtube: https://youtu.be/YXbQ1OW6mDE

