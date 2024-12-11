Venezuela acelera transición tras captura de Maduro mientras crece presión internacional y debate sobre libertades

Venezuela acelera transición tras captura de Maduro mientras crece presión internacional y debate sobre libertades

Caracas, 24 de febrero de 2026. Venezuela atraviesa una fase de profunda transformación política tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez avanza en la aplicación de una Ley de Amnistía, realiza cambios diplomáticos clave y enfrenta cuestionamientos sobre libertades civiles y cierre de medios.

Impacto de la captura de Maduro en la amnistía

La detención del exmandatario marcó el inicio de una etapa de reconfiguración institucional. El 19 de febrero fue promulgada una Ley de Amnistía que, según cifras oficiales, ha beneficiado a 177 presos políticos y más de 2.000 personas con medidas cautelares.

Sin embargo, la ONG Foro Penal ha verificado alrededor de 65 liberaciones plenas, generando un debate sobre la transparencia del proceso. Este lunes se reportó la excarcelación de 30 detenidos del penal Rodeo I, algunos de los cuales declararon haber obtenido “libertad plena, sin régimen de presentación”.

Persisten denuncias de retrasos judiciales, bloqueos en tribunales y exclusiones dentro del marco legal.

Reconfiguración diplomática y presión internacional

El escenario internacional juega un papel determinante en esta transición.

Estados Unidos

Washington mantiene una postura firme en el Caribe, ejecutando operaciones contra el narcotráfico que han dejado más de 150 fallecidos desde septiembre pasado. Además, se mantiene la presión diplomática sobre Cuba y se evalúan mecanismos de cooperación penal internacional con Caracas.

Unión Europea

La alta representante Kaja Kallas anunció que propondrá levantar sanciones individuales contra Delcy Rodríguez, tras la solicitud formal de España. El objetivo sería respaldar “pasos concretos” hacia la estabilización política.

Suiza bloquea activos millonarios

El gobierno suizo congeló aproximadamente 880 millones de dólares vinculados al entorno del antiguo régimen, bajo la Ley Federal sobre Congelamiento y Restitución de Bienes Ilícitos. Las autoridades señalaron que los fondos permanecerán bloqueados hasta determinar su origen y eventual restitución en beneficio del pueblo venezolano.

Cambios en el gabinete y nueva diplomacia

Delcy Rodríguez destituyó a Camilla Fabri como viceministra de Comunicación Internacional y nombró nuevos viceministros en áreas estratégicas:

Oliver Blanco para América del Norte y Europa

Andrea Corao Faria para Asia y Medio Oriente

Mauricio Rodríguez para América Latina

Estos movimientos buscan marcar distancia con figuras asociadas al antiguo esquema de poder y facilitar el acercamiento con Europa y Estados Unidos.

Situación de los medios y libertades

El panorama para la libertad de expresión sigue siendo delicado.

Conatel ordenó el cierre de la emisora Urbana 94.3 FM en Guatire, confiscando equipos y dejando a 23 trabajadores sin empleo. Según registros sindicales, desde 2003 han sido cerradas al menos 325 emisoras en el país.

Aunque el gobierno ha anunciado la transformación del centro de detención El Helicoide en un espacio comunitario, organizaciones denuncian que persisten obstáculos judiciales y casos de desapariciones sin respuesta oficial.

Claves del día

Avanza la Ley de Amnistía con cifras en disputa

Suiza congela activos vinculados al entorno de Maduro

UE evalúa retirar sanciones a Delcy Rodríguez

EE.UU. intensifica operaciones contra narcotráfico

Continúan cierres de medios y denuncias por libertades

