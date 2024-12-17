Con la realización de este encuentro empresarial, Innova Schools reafirma su compromiso con una educación moderna, inclusiva y accesible, orientada a formar ciudadanos con valores, liderazgo y conciencia social, mientras fortalece su papel como institución promotora de oportunidades para las nuevas generaciones.

Innova Schools impulsa su programa “Becas Comunidad Innova” y proyecta llegar a 180 estudiantes en 2026

Quito, noviembre de 2025.



Con el propósito de fortalecer las alianzas con el sector privado y ampliar las oportunidades educativas para niños y niñas en situación de vulnerabilidad, Innova Schools Ecuador realizó un encuentro empresarial enfocado en el fortalecimiento del programa “Becas Comunidad Innova”. La iniciativa, que actualmente beneficia a más de 40 estudiantes en la sede Calderón, aspira a expandirse a las sedes Los Chillos y Pomasqui, con una meta de 180 becarios para el próximo período lectivo.

Durante la jornada, representantes de empresas, fundaciones y aliados estratégicos conocieron a profundidad la estructura del programa, su impacto en las comunidades y las ventajas tributarias que ofrece, entre ellas la deducción del 150% del monto aportado en el Impuesto a la Renta, avalada por el Ministerio de Educación. Este incentivo ha permitido motivar a más organizaciones a sumarse al proyecto, consolidando una red de apoyo en beneficio de la educación nacional.

El encuentro también permitió presentar los resultados de la primera fase del programa, ejecutada en la sede Calderón, donde más de 40 estudiantes han recibido becas completas gracias al financiamiento de Innova Schools y de empresas aliadas como Interhelp, Ipeges, Laboratorios Siegfried, Daledigital y Dimune. Hasta la fecha, el programa ha movilizado una inversión educativa superior a 100.000 dólares, contribuyendo al desarrollo integral de niños y adolescentes.

Daniel Bucheli, CEO de Innova Schools Ecuador, destacó el valor social del programa y su visión a largo plazo:



“Cada beca representa una vida transformada y una oportunidad real de futuro. El trabajo conjunto entre el sector educativo y el sector privado es clave para generar impacto sostenible. Apostamos por un modelo de sostenibilidad educativa que articula esfuerzos públicos, privados y de la sociedad civil, para convertir la educación en una inversión social de valor compartido”, afirmó.

Con la realización de este encuentro empresarial, Innova Schools reafirma su compromiso con una educación moderna, inclusiva y accesible, orientada a formar ciudadanos con valores, liderazgo y conciencia social, mientras fortalece su papel como institución promotora de oportunidades para las nuevas generaciones.