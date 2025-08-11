Up next
Fentanilo sigue siendo el epicentro de la crisis de opioides en EE.UU., mientras emergen nuevas amenazas y surgen estrategias de mitigación

Estados Unidos continúa enfrentando una crisis de salud pública sin precedentes impulsada por el fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente —entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina— y responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis recientes. A pesar de una notable reducción en las muertes por sobredosis desde 2022, el panorama se complica con combinaciones mortales como el “speedballing” y la aparición de nuevos opioides aún más letales, como los nitazenos. Al mismo tiempo, se exploran políticas innovadoras de mitigación, aunque persisten críticas sobre el enfoque punitivo predominante.

—* **Según Wikipedia (opioid epidemic in the United States):**
  El fentanilo es el principal causante de muertes en adolescentes en EE.UU.; entre 2010 y 2021, las muertes entre jóvenes de 13 a 19 años por fentanilo aumentaron más de veinte veces, de 38 a 884. El fentanilo y sus derivados sintéticos representaron casi el 64?% de todas las sobredosis mortales para abril de 2021. China y México continúan siendo las principales fuentes de la droga.([EL BOLETIN][1], [Wikipedia][2])

* **Según Public Libraries of Broadcast (OPB):**
  En algunas regiones de EE.UU., las muertes por sobredosis han caído a niveles no vistos desde el inicio de la crisis; expertos resaltan que estos descensos ofrecen una oportunidad para que las personas en recuperación puedan sostenerse y avanzar hacia vidas más establecidas.([opb][3])

* **Según The Wall Street Journal (news):**
  En 2024, las muertes por sobredosis descendieron un 27?% en EE.UU., de casi 110.000 a 80.000, alcanzando niveles previos a la pandemia. El descenso fue impulsado principalmente por una reducción en las muertes por opioides sintéticos como el fentanilo. Las mejoras se atribuyen a una mayor distribución de naloxona, medicina a distancia y clínicas móviles, aunque expertos advierten que los recortes presupuestarios en servicios de salud podrían revertir el progreso.([elconfidencial.com][4], [The Wall Street Journal][5])

* **Según AP News (news – Kentucky):**
  Kentucky logró una caída del 30.2?% en muertes por sobredosis durante 2024, gracias a programas ampliados de prevención, tratamiento, distribución de Narcan, servicios cubiertos por Medicaid y políticas de intercambio de jeringas. A pesar del progreso, advertencias persisten: “incluso una sola pastilla puede ser mortal”.([AP News][6])

* **Según The Wall Street Journal (news – nitazenes):**
  Emergentes opioides sintéticos llamados nitazenos —hasta 250 veces más fuertes que la heroína— están causando muertes inadvertidas al mezclarse con otras sustancias. Su alta potencia, venta encubierta como químicos de investigación y dificultad para detectarse los convierten en una amenaza creciente.([The Wall Street Journal][7])

* **Según New York Post (news – speedballing):**
  La combinación de estimulantes (como cocaína o metanfetamina) con fentanilo, conocida como “speedballing”, ha provocado un aumento dramático en las muertes: ahora causa aproximadamente 35.000 muertes al año, 50 veces más que en 2010. Pese a caídas recientes en incidentes de fentanilo, la combinación mortífera exige más esfuerzos educativos y de prevención.([nypost.com][8])

* **Según Washington Post (news – marijuana dispensaries):**
  Un estudio reciente con datos de Michigan muestra que los condados que abrieron su primer dispensario de cannabis experimentaron, en promedio, una reducción del 30?% en muertes por opioides en la siguiente década, lo que sugiere que el cannabis podría ser una alternativa más segura al fentanilo.([washingtonpost.com][9])

La crisis del fentanilo sigue siendo crítica en EE.UU., con una alta tasa de mortalidad especialmente en jóvenes y población vulnerable. Aunque se observan avances —como la reducción en muertes por sobredosis y experiencias exitosas en estados como Kentucky—, la emergencia se intensifica con la llegada de opioides más mortales como los nitazenos y prácticas peligrosas como el “speedballing”. Las políticas actuales, mayoritariamente punitivas, son cuestionadas por la falta de inversión en rehabilitación, prevención y estrategias de salud pública. Al mismo tiempo, alternativas como el uso controlado de cannabis muestran resultados alentadores. El desafío pendiente es consolidar un enfoque integral que combine acciones urgentes, innovación y justicia social.

