La muerte de Miguel Uribe Turbay sacude la política colombiana y reaviva temores sobre la violencia electoral En Bogotá, el 11 de agosto de 2025, falleció el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, de 39 años, tras permanecer en estado crítico durante más de dos meses luego de haber sido víctima de un atentado durante un mitin político el 7 de junio en Fontibón, donde recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza. Su deceso fue causado por una hemorragia en el sistema nervioso central, que derivó en su estado crítico pese a varias intervenciones quirúrgicas ([ElHuffPost][1]).

—

### Aportaciones de diversas fuentes

* **Según Reuters:**

Uribe, de trayectoria rápida—fue concejal, secretario de Gobierno de Bogotá y senador—falleció tras un atentado perpetrado por un joven de 15 años. La violencia política lo persiguió desde su infancia: su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en 1991. Su muerte revive el espectro de asesinatos simbólicos que marcaron el país durante décadas. ([Reuters][2])

* **Según El País:**

El episodio rememora los magnicidios de las décadas de 1980 y 1990, y evidencia una nueva ola de inestabilidad. La polarización política, combinada con actores armados, pone en duda la seguridad del proceso electoral de 2026. ([El País][3])

* **Según AFP / EFE (Tropicana FM):**

La clínica ya reportó la causa del fallecimiento: hemorragia en el sistema nervioso central. Se detuvieron seis personas, incluyendo al presunto autor material que era menor de edad, y se investiga la posible coordinación con grupos disidentes del proceso de paz. ([Tropicana Colombia][4])

* **Según Financial Times:**

El ataque y muerte de Uribe inquieta a la derecha política, que lo veía como figura emergente y crítica al gobierno de Gustavo Petro, y genera nuevas tensiones en el escenario electoral ([Financial Times][5]).

* **Según El País (reacciones):**

La muerte fue lamentada por figuras como Álvaro Uribe Vélez, Francia Márquez y líderes del Congreso. La sociedad civil la percibe como un símbolo de esperanza truncada y reclama que este hecho marque un punto de inflexión contra la violencia política. Se han establecido tres días de duelo nacional. ([El País][6])

—

La tragedia de Miguel Uribe Turbay representa más que la pérdida de una figura política emergente del Centro Democrático: simboliza el resurgimiento de prácticas violentas en la contienda política colombiana. Su asesinato reaviva amenazas históricas y cuestiona la solidez institucional y la seguridad electoral en el país. La institucionalidad se pone a prueba en medio de una polarización acusada, y la respuesta del Estado será definitoria para restaurar confianza no solo en el proceso democrático, sino también en la capacidad del país para garantizar el derecho a la participación política libre de violencia.

—

