Washington D.C. vive una tensión entre seguridad y autonomía bajo la sombra de la federalización

En Washington D.C., tras recientes declaraciones del presidente Donald Trump, se desató una tensión política y social a raíz de su decisión de desplegar la Guardia Nacional y a más de 100 agentes del FBI en la capital, bajo la consigna de “liberar” la ciudad, que calificó de “fuera de control”. Esta decisión ha sido presentada como una respuesta directa al crimen y a la presencia de personas sin hogar, aunque las estadísticas oficiales muestran una disminución significativa de los delitos violentos, cerca de un 35?% respecto a 2023 ([The Wall Street Journal][1]).

* **Según The Wall Street Journal:**

El Ejército de EE.UU. se prepara para activar a la Guardia Nacional en Washington D.C., en respuesta a las críticas del presidente Trump sobre el manejo del crimen y la situación de personas sin hogar por parte de la alcaldesa Muriel Bowser. Se desplegarán agentes federales, incluidos más de 100 del FBI, como parte de la estrategia del "D.C. Safe and Beautiful Task Force" ([The Wall Street Journal][1]).

* **Según AP News:**

Trump ordenó un incremento temporal en la presencia federal de fuerzas del orden durante una semana, movilizando a agencias como la DEA y Park Police. A pesar de la retórica presidencial, un recorrido por la ciudad no evidenció un aumento visible de agentes; por el contrario, los datos apuntan a una notable caída en los delitos, incluyendo una reducción dramática de los carjackings, de 957 en 2023 a menos de 200 en 2025 ([AP News][2]).

* **Según The Guardian:**

Trump prometió "liberar" D.C., afirmando que crimen, suciedad y violencia desaparecerían. Sin embargo, la alcaldesa Bowser reaccionó calificando esas comparaciones como “hiperbólicas y falsas”, subrayando que la ciudad no presenta un repunte en la criminalidad ([The Guardian][3]).

* **Según Politico:**

Autoridades de D.C., como Eleanor Holmes Norton, calificaron la intervención federal como “desproporcionada” y “extrema”, alertando sobre posibles amenazas a la autonomía local. Esta operación fue anunciada como temporal, pero genera inquietud sobre la posibilidad de sobrepasar los límites del Home Rule Act, que normalmente protege las competencias de la ciudad ([Politico][4]).

* **Según New York Post:**

En una columna de opinión, se advierte que aunque D.C. vive un repunte en crímenes violentos según la percepción de algunos, los datos oficiales indican lo contrario. La autora sostiene que la intervención federal podría resultar necesaria para garantizar la seguridad y restablecer el orden, respaldada por figuras como Elon Musk y el propio Trump ([NYPost][5]).

* **Según The Washington Post (Editorial):**

La ciudad enfrenta una crisis habitacional sin precedentes, con $147 millones de renta pendiente en 2025, un incremento de 1?236?% desde 2020. Millones de dólares en unidades habitacionales asequibles están en riesgo, mientras los tribunales enfrentan retrasos críticos. La reforma propuesta por la alcaldía busca agilizar el sistema legal y rebalancear las normas de protección de inquilinos para fomentar desarrollo e inversión ([washingtonpost.com][6]).

Washington D.C. vive una encrucijada entre seguridad, autonomía y justicia social. La intervención federal ordenada por Trump, aunque justificada por el presidente como una medida necesaria frente a la criminalidad, contrasta con la realidad estadística que muestra una ciudad más segura en términos de delitos violentos. El despliegue ha encendido debates sobre el equilibrio de poder entre autoridades federales y locales, con repercusiones directas sobre la autonomía de la ciudad y su gobernabilidad.

Paralelamente, la crisis habitacional añade una capa crítica al panorama: el elevado número de rentas impagas y la constante amenaza sobre viviendas asequibles ponen en evidencia la necesidad de soluciones estructurales más que de medidas de fuerza. La respuesta institucional deberá combinar el respeto a la autonomía, políticas de vivienda justas, y enfoques integrales para abordar tanto la seguridad como el bienestar social en la capital.

