Primer tráiler de "Marshals: Una historia de Yellowstone" expande el universo creado por Taylor Sheridan

29 de noviembre de 2025.– SkyShowtime presentó el primer tráiler oficial de Marshals: Una historia de Yellowstone, el nuevo spin-off que continuará la exitosa narrativa del universo Yellowstone tras la salida de Kevin Costner. La serie, desarrollada como una expansión directa de la historia principal, se estrenará en 2026 y ya genera una alta expectativa entre los seguidores de la franquicia.

La producción se lanza en un contexto en el que la plataforma busca reforzar su catálogo con franquicias de gran impacto internacional. Marshals se convierte en el primer proyecto que avanza cronológicamente la historia del clan Dutton después del cierre narrativo de Yellowstone, consolidándose como una nueva era para la saga creada por Taylor Sheridan.

Un nuevo rumbo para la franquicia tras la etapa de Kevin Costner

La serie sigue a Kayce Dutton, interpretado nuevamente por Luke Grimes, quien deja atrás el rancho Yellowstone para integrarse a una unidad de élite de los US Marshals. Desde este nuevo rol, el protagonista combinará su formación militar como Navy SEAL con su vida ligada al oeste rural, enfrentando amenazas criminales en territorios marcados por disputas de poder, violencia ascendente y tensiones comunitarias.

El proyecto marca un cambio relevante en el proceso creativo del universo Sheridan. Aunque el creador de Yellowstone se mantiene como productor ejecutivo, la dirección creativa y el guion recaen ahora en Spencer Hudnut, escritor y showrunner conocido por su trabajo en SEAL Team y The Blacklist. Su liderazgo representa una variación respecto al control absoluto que Sheridan ejerció sobre series como 1883 y 1923.

Reparto, continuidad narrativa y regresos esperados

El elenco está encabezado por Luke Grimes, acompañado por Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means, Brecken Merrill, Gil Birmingham y Mo Brings Plenty. La trama explorará la compleja carga emocional que soportan los agentes federales en zonas rurales donde la ley enfrenta a organizaciones violentas y de alto poder territorial.

Además, regresan personajes clave del universo principal, como Thomas Rainwater (Gil Birmingham) y Mo (Mo Brings Plenty), reforzando la continuidad que reclamaban los seguidores tras la salida de Costner por divergencias relacionadas con cronogramas de rodaje y proyectos cinematográficos.

Una evolución del universo Yellowstone

A diferencia de los spin-offs históricos 1883 y 1923, centrados en los orígenes de la familia Dutton, Marshals avanza por primera vez la línea temporal posterior al desenlace de la serie original. Esta decisión abre una nueva etapa narrativa que promete extender por varios años la expansión del universo Yellowstone, que también incluye proyectos en desarrollo como 1944 y The Madison.

El avance revelado por SkyShowtime muestra escenas de acción, persecuciones, enfrentamientos territoriales y el estilo visual característico de Sheridan. Sin embargo, algunos seguidores expresaron dudas por la disminución de su participación creativa directa, aunque el productor continuará supervisando el proyecto para mantener la esencia del universo que ha consolidado durante casi una década.

Fecha de estreno y distribución

El spin-off, inicialmente titulado Y: Marshals, debutará en Estados Unidos el 1 de marzo de 2026. SkyShowtime será responsable de su distribución en España y otros países europeos, siguiendo la estrategia de estrenos simultáneos que la plataforma ha impulsado para sus producciones originales.

Con este lanzamiento, SkyShowtime y Paramount buscan transformar Yellowstone en una saga televisiva de largo alcance, capaz de competir con los universos narrativos más influyentes de la industria audiovisual contemporánea.