El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se jactó este viernes de la relación que su Gobierno mantiene con Venezuela, al que llamó su «nuevo amigo y socio». El mandatario dijo desde Texas que su país ya contaba con cientos de miles de barriles de petróleo sudamericano, el cual sería refinado en territorio estadounidense y, posteriormente, exportado a todo el mundo. «Vamos a quedarnos con algo para nosotros. Vamos a darles algo a ellos, y ellos van a ganar más dinero del que jamás hayan ganado antes», dijo Trump. «Será grandioso», agregó.
