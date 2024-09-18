CORPUS CHRISTI, Texas – El presidente Trump se paró frente a un petrolero cargado con combustible venezolano el viernes mientras se jactaba de sus esfuerzos para hacer la vida más asequible para los estadounidenses, pero dejó a los espectadores adivinando su favorito en una elección primaria de tres vías para el Senado.

Trump visitó el centro portuario y de refinerías para promocionar su «cambio energético» que promueve los combustibles fósiles después del énfasis del expresidente Joe Biden en las fuentes renovables, diciendo que los tejanos deben presentarse en las elecciones intermedias de noviembre para retener a las mayorías del Partido Republicano en el Congreso.

«360.000 barriles de crudo venezolano están ahora mismo en el petrolero a mi izquierda. Es agradable», se jactó el presidente del barco, menos de dos meses después de ordenar una redada militar para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro para enfrentar cargos federales de drogas y armas.

El presidente Trump baila en un mitin político en Corpus Christi, Texas, frente a un camión cisterna con petróleo venezolano.AFP vía Getty Images

Trump elogió al sucesor interino de Maduro, Delcy Rodríguez, que ha cumplido con sus demandas de enviar petróleo a los Estados Unidos y permitir que las empresas estadounidenses recuperen un papel de liderazgo en el sector petrolero del país sudamericano.

«Para el beneficio de nuestras dos naciones, vamos a refinar su petróleo aquí mismo en Estados Unidos y aquí mismo en Texas y luego exportarlo a todo el mundo. Vamos a guardar algunos para nosotros», dijo Trump.

«Vamos a darles un poco, y van a ganar más dinero del que han ganado antes. Ayudaremos a construir su país de nuevo, lo cual fue un desastre, y vamos a construirlo, y también nos vamos a beneficiar, y así es como se supone que debemos ser, ¿verdad? Va a ser genial».

Trump llamó a Venezuela «nuestro nuevo amigo y socio» y dijo: «Quiero agradecer a Venezuela, porque nuestra relación es muy buena».

Trump promocionó las estadísticas de petróleo y gas de EE. UU. en el evento, argumentando que sus políticas estaban ayudando a que la vida fuera asequible.AP

Trump ordenó previamente la incautación de petroleros venezolanos que partieron en los últimos días del liderazgo de Maduro. El paradero de esos barcos seguía siendo un misterio.

El presidente también cantó sobre las exportaciones de Estados Unidos, celebrando el hecho de que «las exportaciones nacionales de gas natural licuado han subido un 37 % – piensa en eso – en el último año, el nivel más alto en la historia de Estados Unidos. Y subiendo mucho. Las exportaciones de petróleo crudo aumentan cientos de miles de barriles al día».

La visita fue diseñada para subrayar el mensaje de Trump sobre cuestiones de «asequibilidad», y también señaló que habría reembolsos de impuestos más generosos este año para las personas mayores, los compradores de automóviles y las personas que ganan horas extras y propinas debido a la legislación que firmó el año pasado.

El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, asistió, mientras busca la nominación al Senado Republicano la próxima semana.Reuters

«Heredamos un desastre hace un año, ¡un desastre!, y se les ocurrió la palabra ‘asequibilidad’. Y dijeron: «¿De qué están hablando? Ellos son los que lo causan, son contras, son mentirosos, no son buenos. Aparte de eso, queremos tener unidad», dijo.

«Nosotros traemos de vuelta a este país. No queremos perder el examen parcial. Tenemos que ganar los exámenes parciales. Tenemos que salir. Tienes que salir, y nosotros tenemos que votar. Lo mantendremos todo mejor, incluso de lo que es ahora».

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, respondió en una declaración después del mitin que «Donald Trump prometió reducir los costos en el ‘Día Uno’, pero los tejanos saben que esa fue solo otra de las promesas rotas de Trump», señalando el aumento de los precios de los bienes, los servicios públicos y el alquiler en el Estado de la Estrella Solilla.

Senador titular. John Cornyn llegó en Air Force One, pero también abandonó el mitin sin el respaldo de Trump.AP

Trump apareció solo unos días antes de las elecciones primarias del 3 de marzo de Texas, y no se asomó a su favorito en la carrera por el Senado de alto riesgo, dejando espacio para que algunos candidatos de las primarias del Partido Republicano se enfrentaran a sus oponentes en ataquen de última hora.

Senador titular. John Cornyn se enfrenta a un desafío de dos rivales prominentes: el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que ha sido perseguido por escándalos, lo que lo hace más vulnerable en unas elecciones generales, y el representante de Houston Wesley Hunt.

«Creo que [Trump] ha elegido mantenerse al margen hasta este punto. No veo que nada cambie tanto. No he oído nada», dijo Hunt a The Post antes del evento.

«John Cornyn es uno de los dos titulares republicanos en todo el país que no ha respaldado», agregó el congresista. «Eso significa mucho».

Paxton lidera en las encuestas primarias del Partido Republicano, con Hunt en tercer lugar.

Cuatro lugareños de Corpus Christi en el evento dijeron que todos apoyarían a Paxton en el concurso, independientemente de la decisión de Trump de mantenerse fuera de la carrera.

El presidente rara vez ha hablado en lugares al aire libre después de sobrevivir a un intento de asesinato en 2024.AP

«No RINOS», se quemeó uno.

Scott y Stacey Lemanski dijeron que habían venido principalmente a «ver al presidente», mientras que otros asistentes señalaron lo significativo que ha sido el apoyo de Trump para impulsar la asistencia a los candidatos.

Cornyn voló desde Washington a bordo del Air Force One con Trump, pero los tres candidatos recibieron elogios del presidente, con Trump llamando a Hunt «un amigo mío que lo está haciendo muy bien».

«Tenemos un gran fiscal general, Ken Paxton, ¿dónde está Ken? Hola, Ken. Y tenemos un gran senador, John Cornyn. Hola, John. Gracias, John», dijo Trump.

«Están en una pequeña carrera juntos. Lo sabes, ¿verdad? Un poco de carrera, va a ser interesante, ¿verdad? Ambos también son grandes personas».