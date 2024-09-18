Donald Trump ha sugerido que Estados Unidos podría llevar a cabo una «toma de posesión amistosa» de Cuba a medida que las tensiones entre Washington y La Habana alcancen un nuevo máximo después de la captura de Nicolás Maduro de Venezuela.

Cuando salió de la Casa Blanca para un evento de campaña en Texas el viernes, Trump dijo: «El gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en un gran problema».

Aunque no dio más detalles, se ha informado ampliamente que funcionarios estadounidenses se habían reunido con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, de 94 años, al margen de la cumbre de líderes caribeños, Caricom, como parte de las negociaciones para abrir la isla.

Trump dijo el viernes: «No tienen dinero, no tienen nada en este momento. Pero están hablando con nosotros y tal vez tengamos una toma de posesión amistosa de Cuba».

Los comentarios del presidente se producen cuando las relaciones entre los dos países se han hundido a uno de sus puntos más bajos en una historia de 67 años, a menudo amarga. Estados Unidos ha aumentado la presión sobre el régimen de Cuba en dificultades después de su exitoso secuestro del presidente venezolano y aliado cubano Nicolás Maduro en enero.

Antes del ataque a Caracas, funcionarios estadounidenses ganaron una promesa de cooperación del diputado de Maduro, Delcy Rodríguez, ahora presidente interino de Venezuela, quien ha prometido abrir las considerables reservas de petróleo del país a empresas extranjeras.

La presión de Washington también llevó a la salida del fiscal general, Tarek William Saab, y llevó a Venezuela a cortar las exportaciones de petróleo a Cuba. Estados Unidos ha impuesto un bloqueo petrolero en la isla, estrangulando lo que quedaba de la ya parosa economía de la isla.

Trump dijo: «He estado escuchando sobre Cuba desde que era un niño pequeño, pero están en un gran problema».

Aludiendo a la gran comunidad cubana de exiliado en los Estados Unidos, sugirió que una toma de posesión de la isla podría ser «algo bueno… muy positivo» para ellos, diciendo: «Sabes, tenemos gente que vive aquí que quiere volver a Cuba, y están muy contentos con lo que está pasando».

El lenguaje adquisitivo de Trump provocará preocupaciones entre los cubanos de que la historia se repita: la dominación financiera estadounidense de la economía cubana fue uno de los principales impulsores de la revolución de Fidel Castro en 1959.

Su afirmación marcó una desviación sordente de declaraciones públicas anteriores. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha dicho anteriormente que, aunque su gobierno está dispuesto a hablar, las discusiones no podían involucrar los asuntos internos de Cuba, y tenían que venir «de una posición de igualdad, con respeto a nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra autodeterminación».

«El momento del Muro de Berlín de Cuba está a la vuelta de la esquina», dijo Manuel Barcia, profesor de historia de la Universidad de Bath que tiene familia en la isla que dejó en 2001. «Parece que [el secretario de estado de los Estados Unidos] Marco Rubio ha orquestado un derribo muy impresionante».

Trump ha contado durante mucho tiempo con el apoyo electoral de los exiliados cubanos concentrados en Miami que han soñado con derrocar al gobierno comunista de la isla, establecido por Fidel Castro.

Pedro Freyre, una figura destacada en la comunidad exiliada que actúa como abogado de empresas que quieren hacer negocios en la isla, dijo que el lenguaje de Trump sugirió que se estaba llevando a cabo un acuerdo similar al de Venezuela, donde muchas de las principales figuras del régimen podrían permanecer en su lugar.

«Esto está expresado en terminología de negocios. Cuando lo lees junto con los comentarios recientes de Rubio, apunta a aperturas económicas en lugar de políticas, todo bajo la égida de los Estados Unidos», dijo Freyre.

Eso podría ir muy mal en Miami. William LeoGrande, profesor de gobierno en la Universidad Americana de Washington, cree que la Casa Blanca se centra en atraer a los cubanoamericanos. Señaló una gira internacional que está llevando a cabo actualmente Mike Hammer, el encargado de negocios de los Estados Unidos en La Habana.

«Hammer está funcionando más como embajador de la diáspora que como representante de los Estados Unidos ante el gobierno de Cuba», dijo LeoGrande. «Al viajar a Miami y Madrid, hace que los cubanos en el exilio se sientan escuchados, por lo que es más probable que acepten un cambio en la política de los Estados Unidos si Trump logra llegar a un acuerdo con Cuba».

Los comentarios de Trump se producen días después de lo que parecía ser un grupo de exiliados fuertemente armados de Florida que intentaba desembarcar una lancha rápida llena de armas en la costa norte de la isla, causando un tiroteo en el mar que dejó cuatro muertos y siete heridos.