Venezuela will host U.S. Secretary of Energy Chris Wright this week, marking the highest-level U.S. visit focused on energy policy to the OPEC nation in nearly three decades as Washington conducts its first on-the-ground assessment of the oil industry it is proposing to rebuild.

Venezuela acogerá a EE. UU. El Secretario de Energía, Chris Wright, esta semana, marcando la visita de más alto nivel de los Estados Unidos centrada en la política energética a la nación de la OPEP en casi tres décadas, mientras Washington realiza su primera evaluación sobre el terreno de la industria petrolera que propone reconstruir.

Wright está programado para aterrizar en Caracas el miércoles, un día después de que Estados Unidos emitiera una licencia general que autoriza la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela. Se espera que su agenda incluya reuniones con el presidente interino y ministro del petróleo Delcy Rodríguez, funcionarios del gobierno y ejecutivos de empresas como Chevron y Repsol, de España, dijeron fuentes familiarizadas con los preparativos.

Se espera que Wright se quede hasta el viernes y tenga reuniones con empresas locales de bienes de consumo antes de visitar Petropiar, el mayor proyecto petrolero que Chevron y la compañía de energía estatal PDVSA operan, en la principal región petrolera de Venezuela, el Cinturón de Orinoco.

El viaje sigue a la captura del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a principios de enero, un acuerdo insignia de suministro de petróleo de 2 mil millones de dólares acordado por Estados Unidos y Venezuela poco después, y un plan de reconstrucción de 100 mil millones de dólares para la industria energética del país promovido por el presidente Donald Trump.

Wright se enfrenta a la tarea hercúlea de organizar la recuperación de la industria petrolera de Venezuela de las cenizas después de décadas de inversión insuficiente, mala gestión y duras sanciones estadounidenses, mientras pone a los inversores estadounidenses al frente de la línea. Se enfrentará a un contexto político todavía bastante volátil después de que un líder de la oposición de alto perfil fuera liberado de la cárcel a principios de esta semana solo para ser arrestado de nuevo horas después.

La visita refleja un interés geoestratégico a largo plazo de Estados Unidos en el petróleo venezolano, ya que Washington busca remodelar los mercados mundiales de energía mientras presiona a Rusia, según Thomas O’Donnell, un analista especializado en geopolítica energética.

La administración Trump ha ido más allá de simplemente separar a Venezuela de la influencia rusa y china para perseguir lo que él llama una «doctrina del dominio energético estadounidense» que podría proporcionar a los Estados Unidos la capacidad de eventualmente desconectar el petróleo ruso si fuera geopolíticamente necesario, dijo.

«Este es un plan geoestratégico y geoeconómico activo para utilizar la abundancia y cooperación petrolera estadounidense con los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos y otros Estados del Golfo y Venezuela y Guyana para remodelar el mercado mundial del petróleo», agregó.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el mes pasado una reforma radical de la ley petrolera primaria del país, que otorga autonomía operativa y financiera a los productores extranjeros como primer paso para fomentar la inversión.

Sen.. John Hickenlooper, un demócrata de Colorado, productor de energía, dijo a los periodistas el martes después de una sesión informativa clasificada de Wright que «todo el asunto… es como hacer una inmersión alta increíblemente difícil, o una maniobra de esquí de estilo libre increíblemente difícil. Todo lo que podemos hacer es esperar que tenga éxito».