The U.S. military reportedly has a new «discombobulator» to use in modern drone-swarm warfare.

Según se informa, el ejército estadounidense tiene un nuevo «discombobulator» para usar en la moderna guerra de enjambres de drones.

El presidente Donald Trump aplaudó el arma «discombobulator» utilizada para incapacitar a las amenazas ante los EE. UU. Delta Force extrajo a Nicolás Maduro el mes pasado, y un contratista militar estadounidense ahora está promocionando una prueba de un interceptor de drones no cinético.

La división Raytheon de RTX ha derribado con éxito varios drones a la vez durante los recientes EE. UU. Pruebas del ejército utilizando su interceptor no cinético Coyote Block 3, dijo la compañía a Axios.

«Coyote Block 3NK proporciona dos ventajas clave», dijo Tom Laliberty de Raytheon a Axios.

«Uno, el sistema minimiza los daños colaterales mediante el uso de un efecto no cinético, y, dos, proporciona una opción rentable para despejar el espacio aéreo de drones baratos y disponibles comercialmente que los adversarios están utilizando para amenazar, espiar y atacar a las fuerzas estadounidenses y aliadas».

El sistema fue probado durante la Operación Clear Horizon en octubre, donde noqueó al menos 10 drones del Grupo 1 y del Grupo 2. Las imágenes muestran al interceptor deshabilitando objetivos sin explosiones o impactos directos, lo que hace que los drones enemigos caigan rápidamente del cielo.

Luego, el interceptor aterrizó en una red de recuperación, lo que permitió su reutilización.

El Block 3NK también se incluyó en el contrato de contradrones más grande de Raytheon hasta la fecha, otorgado en septiembre bajo el programa Low, Slow, Small Unhoned Aircraft Integrated Defeat System (LIDS) del Ejército.

Raytheon espera que la producción de la familia Coyote aumente significativamente este año, aunque no se revelaron los números exactos, según el informe.

