Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said on Wednesday that new U.S. restrictions on the role of Russia and other countries in Venezuela’s oil business were blatant discrimination.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo el miércoles que las nuevas restricciones estadounidenses sobre el papel de Rusia y otros países en el negocio petrolero de Venezuela eran una discriminación flagrante.

El Kremlin dijo el miércoles temprano que Moscú planeaba buscar aclaraciones de los Estados Unidos sobre las nuevas restricciones.

Los EE. UU. El Departamento del Tesoro emitió el martes una licencia general para facilitar la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela. La licencia no autorizaba transacciones que involucraran a ciudadanos o entidades rusas y chinas.

Lavrov dijo que Rusia estaba en contacto con Washington sobre el tema y quería llevar a cabo un trabajo mutuamente respetuoso «sin la idea de dominación».