Caracas (EFE).- El opositor Simón Calzadilla opina, en una entrevista con EFE, que la celebración de elecciones en Venezuela debe pasar por el restablecimiento de todos los derechos y de la institucionalidad, así como por un proceso de reestructuración de los poderes públicos a través de un diálogo con la mediación de Estados Unidos.

«Para llegar a un proceso electoral venezolano necesitamos restablecer los derechos, restablecer la institucionalidad que está establecida en nuestra Constitución», explica el dirigente, al presentar la propuesta de su partido, Movimiento Por Venezuela (MPV), que hace parte de la oposición mayoritaria en el país.

Reestructuración de poderes públicos

Calzadilla asegura que se deben reestructurar, entre otros, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría e incluso el Poder Ejecutivo, ahora encabezado por Delcy Rodríguez.

También plantea la necesidad de la liberación completa de los presos políticos, la restitución de los derechos políticos, además de implementar nuevas medidas económicas.

«Es lo que va a permitir la estabilidad para que la gente espere la conclusión de todas estas etapas y logremos terminar construyendo un cronograma electoral que en su fase final restituya en el pueblo su soberanía, expresada mediante el sufragio», señala.

A su juicio, el Gobierno no podrá producir estos cambios solo, sino que necesita de la participación de la oposición con la mediación de otros países, como Estados Unidos, que capturó el pasado 3 de enero al mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar a Caracas y otras tres regiones cercanas.

El secretario general del MPV considera que EE.UU. tiene un impacto «innegable» en los acontecimientos actuales del país petrolero y cree que la Administración de Donald Trump cuenta entre sus prioridades los «anhelos democráticos» de los venezolanos, una «coincidencia» que consideró «hace favorable el ambiente para que las cosas cambien».

Fotografía del opositor venezolano Simón Calzadilla hablando durante una entrevista con EFE, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Reencuentro necesario

En su propuesta, bautizada «Una mejor Venezuela es posible», el MPV propone igualmente la creación de una instancia plural para debatir sobre un nuevo CNE y otras instituciones.

Dicho espacio deberá estar conformado por delegados del Gobierno, de la sociedad civil y de los partidos de la oposición que, reconoce, no está fortalecida en este momento.

A juicio del dirigente, la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -que encabeza el líder Edmundo González Urrutia- se «ha debilitado», ya que, entre otras cosas, los partidos de la coalición no se han reunido desde el último año y no existe un proceso óptimo para generar «políticas unitarias» y presentarlas al país.

En ese sentido, apunta que el antichavismo debe retomar el camino de la unidad para «aprovechar esta nueva realidad».

El exdiputado considera que la PUD debe presentar una sola estrategia e indica que mientras haya cohesión en las filas opositoras será mucho más favorable para el país.

«Si no lo hacemos, esta oportunidad se puede perder. Si aquí volvemos a la época donde la competencia para ver quién llega primero a la Presidencia es la que impone la agenda y no la necesidad de que este sea un proceso que se lleve con éxito a favor del pueblo venezolano, podemos fracasar», subraya.

El 28 de julio, una gran gesta

Calzadilla se refirió igualmente a las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, en las que el CNE proclamó la victoria de Maduro, mientras que la oposición mayoritaria denunció fraude al insistir en que el ganador fue González Urrutia.

Para el líder del MPV, estos comicios representaron una «gran gesta de la democracia venezolana».

«Ese es el punto de partida con el que se logró las condiciones en el contexto internacional, para que hoy tengamos esta oportunidad y así es como debemos verlo. No estamos pasando la página, es que tenemos que hacer que el 28 de julio valga la pena y solo va a valer la pena si logramos tener éxito en este proceso de cambio que se nos presenta», apunta, al señalar que se tendrán que hacer nuevas elecciones en un futuro.