Caracas (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, bajo arresto domiciliario, de «tratar de generar violencia» en el país y de «hacer un show» luego de su excarcelación el pasado domingo, tras lo que fue nuevamente detenido, unos señalamientos que ha rechazado su hijo Ramón Guanipa.

En su programa semanal de televisión, Cabello expresó que, mientras «ninguno» de los presos políticos excarcelados ha «salido en actitud de generar en la calle algún tipo de molestia a las demás personas», Guanipa hizo «un show montado previamente» y «violó» las condiciones de la liberación.

El funcionario, quien niega que haya presos políticos en su país, señaló que, por ese motivo, el opositor «fue mandado a detener nuevamente» y «está ahora en casa por cárcel».

La acusación de Diosdado Cabello a Juan Pablo Guanipa

«Si él viola la medida de casa por cárcel, tendrá que regresar a la cárcel, (…) ahora está detenido allá en su casa en el (estado) Zulia por culpa de él mismo, porque se empeñan en tratar de generar violencia en la calle», dijo durante su programa, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Ramón Guanipa rechazó las acusaciones de Cabello y dijo a EFE que su padre «nunca incitó a la violencia».

Fotografía difundida por el sitio web Con el Mazo Dando del secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, este lunes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Con El Mazo Dando

«Lo único que hizo fue acompañar a las familias de presos políticos, a darles ánimos, a tratar de levantar el espíritu, porque llevan semanas acampando afuera de los centros de reclusión», afirmó.

El hijo del exdiputado señaló que el Gobierno es el «único que tienen la posibilidad de generar violencia» porque, dijo, tiene «el control de la Fuerza Armada y policial del país».

«Ellos lo único que saben es mentir y perseguir», agregó el joven, en referencia a las autoridades.

Caravana de motocicletas

Juan Pablo Guanipa, también colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado, fue excarcelado el domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

Luego de su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero «con la verdad», y dijo que la nación suramericana «tiene derecho a ser libre».

El exdiputado Juan Pablo Guanipa (3-i) camina para reunirse con el exconsejal Jesús Armas tras ser excarcelados este domingo, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Él, junto al exconcejal de Caracas Jesús Armas, también excarcelado el domingo, encabezó ese día una caravana de motocicletas y automóviles que partió desde el oeste de Caracas hacia varias cárceles, en apoyo a los familiares de presos políticos que se mantienen en las afueras de centros de detención luego del anuncio oficial el pasado 8 de enero sobre la liberación de un número «importante» de personas.

Sin embargo, durante la noche del domingo se informó que fue detenido por «hombres no identificados» que interceptaron su vehículo, y el martes, el hijo anunció que el opositor ya se encontraba en arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo, capital de Zulia (noroeste).