Balance dual en la diplomacia: Zelenskyy–Trump y Putin–Trump 1. Reunión Trump–Zelenskyy (18 de agosto) Contribución clave por fuente Axios reporta que EE.UU. podría ofrecer garantías de seguridad "al estilo OTAN" para Ucrania, aunque sin formalizarlo en la alianza.The Australian+15Axios+15The Guardian+15

The Guardian indica que Trump propuso avanzar hacia la paz sin exigir un alto al fuego previo, incluso sugiriendo que Ucrania ceda territorio — una postura que Europa rechaza firmemente.The Guardian

APAZA señala que el encuentro marcó "una nueva etapa" en el conflicto, con discusiones sobre posibles garantías pero sin compromisos concretos.Apa.az Sky News comunica que Zelenskyy está dispuesto a reunirse con Putin, y que el evento fue visto como un supuesto "avance".Sky News

Foreign Policy describe la reunión como más tranquila que encuentros anteriores, pero sin resultados definitivos aún.Foreign Policy

Sky News también realza que Europa celebra potenciales negociaciones anunciadas pero subraya la fragilidad del avance.Sky News

The Washington Post advierte que, si bien hubo mejor tono y símbolos, los objetivos de paz siguen distantes.The Washington Post

** Síntesis:** La reunión, en un ambiente más constructivo que en puntos anteriores, permitió sostener un tono positivo entre Trump, Zelenskyy y líderes europeos. Se discutieron posibles garantías de seguridad, aunque quedaron fuera del marco formal de la OTAN, y no se alcanzó un compromiso concreto sobre alto al fuego o soberanía territorial. Se impulsó la idea de una eventual cumbre trilateral, pero sin cronograma definido.

2. Reunión Trump–Putin (cumbre en Alaska)

Contribución clave por fuente Reuters reporta que Putin obtuvo ventajas diplomáticas significativas: Trump abandonó la exigencia de un alto al fuego y pareció alinearse con las demandas de Rusia sobre concesiones en Donbas, aunque sin otorgar sanciones completas o acuerdos económicos esperados por Moscú.Reuters The Washington Post señala que Trump abandonó la posición tradicional de exigir un cese previo, aceptando la posibilidad de un arreglo rápido con sacrificios territoriales para Ucrania.The Washington Post

Time critica el estilo espectacular y mediático de Trump, destacando que el encuentro brindó legitimidad a Putin sin avances diplomáticos reales.time.com CT Insider califica el resultado como simbólico y sin sustancia: una victoria para Putin que no compensa la falta de acuerdos tangibles.CT Insider

Chatham House advierte que el encuentro podría animar a Putin a prolongar la guerra, al liberarse parcialmente de sanciones y ganar balón diplomático.chathamhouse.org The Australian resume que la cumbre fue un éxito para Putin, sin cambio de postura ni avance hacia la paz, y con la propuesta de una invitación a Trump a Moscú.The Australian



La cumbre con Putin fue ampliamente percibida como un triunfo simbólico para Rusia. Trump se mostró dispuesto a un acuerdo sin alto al fuego y flexible en temas territoriales, mientras que Putin obtendría legitimidad global sin ceder en lo esencial. El resultado generó preocupación por el debilitamiento del frente occidental frente a Rusia.