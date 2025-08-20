—

El Real Madrid venció 1?0 al Osasuna en el Santiago Bernabéu en su primer partido de la temporada 2025?26. Kylian Mbappé anotó desde el punto penal en el minuto 50, sellando el triunfo que marcó la primera victoria de Xabi Alonso como técnico madridista en liga. Destacaron los debuts de jóvenes como Franco Mastantuono y veteranos como Trent Alexander?Arnold, en un partido que dejó buenas sensaciones a pesar de la falta de contundencia ofensiva.

* **AP / Reuters**: Mbappé fue el héroe del encuentro, proporcionando un penalti que desbloqueó un duelo equilibrado. Aunque el Real dominó el posesión, tuvo dificultades para generar ocasiones claras ante la defensa férrea de Osasuna. Xabi Alonso inicia así su ciclo con buen pie en liga.

* **Xabi Alonso y juventud**: El técnico alabó el impacto de las nuevas incorporaciones y el debut de Mastantuono (18 años) fue especialmente celebrado, simbolizando un guiño hacia el futuro blanco.

* **Defensa y debate táctico**: Trent Alexander?Arnold tuvo un estreno sólido, pero su rendimiento generó debate frente a Dani Carvajal, quien regresó con aplausos. Ambos podrían alternarse o incluso jugar juntos.

* **Transición táctica**: Alonso imprimió un estilo más intenso y presionante que la era Ancelotti, aunque el equipo evidenció dificultades para romper el bloque defensivo. Destacaron Valverde, Courtois y Tchouaméni en la contención y liderazgo.

### Síntesis del análisis general

* El Real Madrid comienza la temporada con un triunfo ajustado, ideal para ganar confianza—especialmente tras el revés en el Mundial de Clubes.

* Mbappé demuestra por qué sigue siendo la pieza clave del ataque, con una definición fría en el momento decisivo.

* Xabi Alonso propone un cambio generacional con intensidad táctica y apuesta por la cantera sin renunciar a experiencia.

* Aún quedan retos por mejorar: generar más profundidad, definir mejor las transiciones ofensivas y consolidar el esquema defensivo.

El balance es positivo: victoria, energía renovada, promesas en el campo y un Madrid en evolución.

