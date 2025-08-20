* **Axios** informa que esa extradición es la segunda en lo que va del año —la primera fue en febrero— y fue motivada por una solicitud formal del Departamento de Justicia estadounidense, incluyendo el compromiso de no aplicar la pena de muerte.

([Axios][4])

El gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, ha desmentido tajantemente la existencia de un acuerdo operativo con la DEA sobre el denominado **“Operativo Portero”**, que la agencia antidrogas de EE.UU. presentó como una iniciativa bilateral para combatir el tráfico de estupefacientes sintéticos. Según la mandataria, no existe tal convenio, y la única interacción hasta ahora ha sido un **taller en Texas** para policías mexicanos, muy lejos de una operación conjunta formal.

([archive.oah.org][1], [El País][2])

—

* **The Guardian** destaca que México ha extraditado a EE.UU. a 26 presuntos líderes de cárteles durante el mandato de Sheinbaum, lo que algunos analistas interpretan como un gesto para apaciguar la presión de Washington más que un acto genuino de seguridad.

([The Guardian][3])

* **Axios** informa que esa extradición es la segunda en lo que va del año —la primera fue en febrero— y fue motivada por una solicitud formal del Departamento de Justicia estadounidense, incluyendo el compromiso de no aplicar la pena de muerte.

([Axios][4])

* Según **Reuters y AP**, el anuncio de la DEA sobre **“Project Portero”** provocó polémica, ya que fue publicado sin coordinación con autoridades mexicanas, lo que acentuó la desconfianza institucional entre ambos países.

([Reuters][5])

—

### Contexto institucional: presencia real, sí… pero limitada y sensible

* La DEA sí mantiene oficinas en México como parte de su presencia regional, dedicadas a investigación, capacitación y asistencia técnica —pero siempre bajo estricto control mexicano y sin facultades ejecutivas en territorio nacional.

([DEA][6])

* Ejemplos históricos, como el enfrentamiento con cárteles en **Matamoros (1999)** o la cooperación durante la **Operación Diablo Express (2016)**, demuestran que la DEA ha participado en acciones efectivas… siempre en el marco de coordinación con México

([en.wikipedia.org][7])

* La **Iniciativa Mérida**, vigente entre 2007 y 2021, fungió como base legal para dotar de equipamiento, formación y asistencia técnica a México en su lucha contra el narcotráfico.

([en.wikipedia.org][8])

—

### Síntesis del análisis global

Existe una presencia real y estructurada de la DEA en México, enfocada en asistencia técnica e inteligencia. Sin embargo, el reciente episodio del **“Operativo Portero”** —anunciado unilateralmente por la DEA sin consulta previa— revela los límites de esa cooperación y la sensibilidad del tema para el gobierno mexicano, que resalta principios como la **soberanía y el respeto al territorio** como condiciones clave.

La extradición de cárteles y la capacitación forman parte de una estrategia de seguridad compartida, pero el discurso presidencial busca enfatizar que **la colaboración solo puede ser bajo criterios claros de igualdad y autonomía nacional**, descartando operaciones conjuntas sin acuerdo formal.

La DEA no opera en México como entidad autónoma, pero sí constituye un socio estratégico clave bajo protocolos que, cuando se omiten, pueden generar graves tensiones políticas.

—

* [El País](https://elpais.com/mexico/2025-08-19/sheinbaum-desmiente-a-la-dea-y-refresca-el-desencuentro-de-mexico-con-el-aparato-de-seguridad-estadounidense.html?utm_source=chatgpt.com)

* [Axios](https://www.axios.com/2025/08/13/mexico-cartel-us-extradition-trump-administration?utm_source=chatgpt.com)

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

[1]: https://archive.oah.org/special-issues/mexico/mtoro.html?utm_source=chatgpt.com "Thein, María Celia Toro"[2]: https://elpais.com/mexico/2025-08-19/sheinbaum-desmiente-a-la-dea-y-refresca-el-desencuentro-de-mexico-con-el-aparato-de-seguridad-estadounidense.html?utm_source=chatgpt.com "desmiente a lay refresca el desencuentro de México con el aparato de seguridad estadounidense"[3]: https://www.theguardian.com/world/2025/aug/14/mexico-sheinbaum-cartel-extradition?utm_source=chatgpt.com "'s expulsion of criminals is more about placatingthan keepingsafe"[4]: https://www.axios.com/2025/08/13/mexico-cartel-us-extradition-trump-administration?utm_source=chatgpt.com "extradites 26 suspected top cartel leaders to U.S."[5]: https://www.reuters.com/world/americas/mexicos-sheinbaum-says-no-agreement-exists-with-dea-project-portero-2025-08-19/?utm_source=chatgpt.com "'ssays no agreement exists withon 'Project Portero'"[6]: https://www.dea.gov/foreign-offices/north-and-central-america?utm_source=chatgpt.com "North andDivision"[7]: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Diablo_Express?utm_source=chatgpt.com "Operation[8]: https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_Initiative?utm_source=chatgpt.com "Mérida Initiative"