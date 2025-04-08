La delegación dominicana, encabezada por Héctor Porcella, presidente de la Junta de

República Dominicana fortalece su liderazgo en la 42ª Asamblea de la OACI

Montreal, Canadá. – En el marco de la 42ª Asamblea de la Organización de Aviación

Civil Internacional (OACI), la República Dominicana se consolida como un actor clave en

la aviación global, promoviendo la conectividad aérea y reafirmando su liderazgo regional.

La delegación dominicana, encabezada por Héctor Porcella, presidente de la Junta de

Aviación Civil (JAC), presentó más de veinte Notas de Estudio que abordan temas

estratégicos para el sector, tales como la liberalización del transporte aéreo, los derechos de

los pasajeros, la seguridad operacional con drones, el uso de combustibles sostenibles y la

formación de profesionales en aviación.

Durante el encuentro, que reúne a los principales líderes del sector hasta el 3 de octubre, se

han destacado los avances de la República Dominicana en conectividad aérea, con un

crecimiento sostenido en el flujo de pasajeros y la firma de nuevos acuerdos bilaterales que

fortalecen el turismo, el comercio y la competitividad económica del país. Asimismo,

República Dominicana en su rol de Primer Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la

Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), ha impulsado políticas de cielos

abiertos, promoviendo compromisos ambientales que consolidan al país como un hub

aeronáutico del Caribe y América Latina.

Héctor Porcella quien asumirá la Presidencia de la CLAC para el período 2025-2027, ha

liderado junto a la presidenta Azucena Zelayal y el secretario ejecutivo Jaime Binder una

agenda común que busca fortalecer la posición de los países latinoamericanos en la

Asamblea de la OACI. Asimismo, sostuvo un encuentro con el secretario general de la

OACI, Juan Carlos Salazar, y el director regional de la Oficina NACC, Christopher Barks,

en el que se reconoció el apoyo sostenido de la República Dominicana a las iniciativas

globales en materia de conectividad, sostenibilidad y seguridad.

En el contexto de la Asamblea, la delegación dominicana ha priorizado el fortalecimiento

de relaciones bilaterales con Estados como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Corea<br />

del Sur, con el objetivo de expandir los servicios aéreos y profundizar la cooperación

técnica en materia de seguridad operacional. También propuso la nominación del brasileño

Luiz Ricardo de Souza Nascimento, fortaleciendo la participación regional en los procesos

de gobernanza del organismo internacional.

Durante su intervención en los SkyTalks del ICAN, Héctor Porcella presentó oficialmente a

la República Dominicana como sede del ICAN 2025, e invitó a los Estados miembros a

participar en esta plataforma clave para las negociaciones de servicios aéreos. Se anticipa

que este evento será el más concurrido en la historia del ICAN, reforzando la posición del

país como referente internacional en materia de aviación y promotor de una política de

cielos abiertos al servicio del desarrollo económico.

Finalmente, durante la plenaria, Porcella presentó la declaración oficial del Estado<br />

dominicano, destacando los logros alcanzados en seguridad operacional, sostenibilidad

ambiental y liderazgo regional. En paralelo, se desarrolla el proceso de elección de los 36

miembros del Consejo de la OACI para el período 2025-2028, con la participación de ocho

países latinoamericanos.