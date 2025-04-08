Marathon a nivel nacional.

ADIDAS PRESENTA 'TRIONDA', EL BALÓN OFICIAL DE LA COPA MUNDIAL DE LA

FIFA26™

? El nombre del balón TRIONDA, significa tres (Tri) ondas (Onda), su diseño rojo, verde y azul

rinde homenaje a los tres países anfitriones.

? Con una nueva iteración de la tecnología Connected Ball de adidas, TRIONDA permite por

primera vez decisiones de arbitraje más rápidas y más información sobre el juego.

? TRIONDA está disponible a partir de este 3 de octubre en todas las tiendas adidas y

Quito, viernes 3 de octubre de 2025.- Esta mañana, adidas presentó en Ecuador<br />

TRIONDA, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dando inicio a la cuenta

regresiva hacia el torneo internacional de fútbol más importante del planeta.

TRIONDA es una celebración de las naciones que serán anfitrionas del torneo:

Canadá, México y Estados Unidos. Fabricado con una nueva construcción de cuatro

paneles para un alto rendimiento, la geometría de diseño fluido replica las ondas evocadas

en su nombre. Cada panel incorpora los colores rojo, azul y verde, que se conectan en

forma triangular en el centro, simbolizando tres naciones que se unen para albergar el

torneo por primera vez.

Cada nación anfitriona también está representada con iconografía emblemática: una

estrella para Estados Unidos, una hoja de arce para Canadá y un águila para México. Estos

símbolos aparecen como gráficos destacados en los paneles y, además, se encuentran

grabados en relieve sobre la base mate del balón, aportando una textura detallada

perceptible al observarlo de cerca.

El diseño se completa con detalles dorados que rinden homenaje al trofeo de la Copa<br />

Mundial de la FIFA y realzan los motivos en la superficie del balón: una evocación al oro

del triunfo de campeón para el balón de los campeones.

En términos de rendimiento, la construcción de cuatro paneles está diseñada con uniones

intencionalmente profundas y líneas en relieve estratégicamente colocadas junto a íconos

del país, generando una superficie que garantiza máxima estabilidad en vuelo gracias a

una resistencia equilibrada y una distribución uniforme al desplazarse por el aire. Los

íconos en relieve ofrecen un beneficio adicional de agarre elevado al driblar o golpear el

balón en condiciones húmedas o mojadas.

Sam Handy, director general de adidas Football, señala: "Con TRIONDA, cada detalle

tiene un impacto. Las texturas en relieve, los gráficos en capas y los colores llamativos

hacen que la pelota se destaque al instante, creando un diseño que se siente vivo en tus

manos. Es el balón de la Copa Mundial de la FIFA más divertido visualmente que hemos

creado: una pieza de artesanía construida para el escenario más grande, que te hace

querer sostenerlo, admirarlo y, sobre todo, jugar con él"

TRIONDA también lleva la última evolución de la tecnología adidas Connected Ball con

un innovador sistema de chip montado en uno de los cuatro paneles. Este chip de sensor de

movimiento de unidad de medición inercial (IMU) de 500 Hz está integrado en una capa

especialmente creada, en lugar de un sistema montado en el centro sostenido por un

sistema de suspensión. Para mantener la estabilidad, los otros tres paneles incluyen

contrapesos que garantiza la estabilidad y el equilibrio continuos del vuelo.

Desarrollada en colaboración con Kinexon, la tecnología adidas Connected Ball

proporciona una visión sin precedentes de cada elemento del movimiento del balón. Permite

identificar cada toque individual, así como registrar los datos de posición de los jugadores.

Esta tecnología envía datos precisos del balón al sistema de árbitro asistente de

video (VAR) en tiempo real mediante la aplicación de inteligencia artificial, ayudando a

los árbitros a tomar decisiones de fuera de juego más rápido.

Solene Stoermann, Directora de categoría de adidas, agrega: "El fútbol crea alegría, y

ningún otro torneo refleja ese sentimiento como una Copa Mundial de la FIFA™. Por

primera vez, la veremos viajar a través de tres países, y con eso, llega un Balón Oficial

digno de la ocasión. Tan pronto como se anunciaron los anfitriones del torneo, supimos que

teníamos que hacer algo especial: una pelota con la que se pudiera jugar en todas partes,

desde el patio trasero hasta el escenario más grande del mundo. El próximo verano,

TRIONDA será un personaje principal en el espectáculo más grande del mundo, y no

podemos esperar a que los fanáticos y los jugadores disfruten del momento".

Sigue a @Trionda en TikTok para ver en primera persona el balón oficial en acción desde

ahora hasta la Copa Mundial de la FIFA26™.

Acerca de adidas

adidas es un líder mundial en la industria de artículos deportivos. Con sede en Herzogenaurach (Alemania), la

empresa emplea a más de 62.000 personas en todo el mundo y generó ventas de 23.700 millones de euros en

2024.

Para obtener más información, visite www.adidas-Group.com.

Acerca de adidas en el fútbol

adidas es el líder mundial en fútbol. Es el proveedor oficial de los torneos de fútbol más importantes del mundo,

como la Copa™ Mundial de la FIFA, la Copa™ Mundial Femenina de la FIFA, la Copa™ Mundial de Clubes de

la FIFA, el Campeonato Europeo de Fútbol de™ la UEFA, la Liga™ de Campeones de la UEFA y la Liga™ de

Campeones Femenina de la UEFA. adidas también patrocina a algunos de los mejores clubes del mundo,

incluidos el Real Madrid, el Manchester United, el Arsenal, el FC Bayern de Múnich y la Juventus. adidas

también es socio de algunas de las mejores atletas del juego, incluidas Aitana Bonmati, Trinity Rodman,

Vivianne Miedema, Alessia Russo, Lena Oberdorf, Mary Fowler, Wendie Renard. Leo Messi, Jude Bellingham,

Mohamed Salah, Pedri, Lamine Yamal, Florian Wirtz, Paulo Dybala, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Joao Felix,

Serge Gnabry y Manuel Neuer.

