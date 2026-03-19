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Representante del gobierno de Portugal visitará Venezuela: fechas y agenda

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Representante del gobierno de Portugal visitará Venezuela: fechas y agenda
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Política
  • 19 de marzo de 2026
By Redacción - 10 horas ago
0 8 1 minute read

Será la primera vez que un funcionario del Ejecutivo luso visite el país latinoamericano desde la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro

portugal presidente

Foto referencial / Cortesía

 El secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, visitará Venezuela entre el 31 de marzo y el 2 de abril, y estará presente en Caracas y Valencia, informó este miércoles el Ministerio de Exteriores de Portugal.

En un comunicado, la cartera de Exteriores indicó que Sousa mantendrá “reuniones con las autoridades locales” así como encuentros con la comunidad portuguesa y la diáspora empresarial, sin dar más detalles de su agenda en Venezuela.

Será la primera vez que un funcionario del Ejecutivo luso visite el país latinoamericano desde la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro.

El Gobierno portugués indicó que este viaje estaba previsto para principios de marzo, pero se pospuso debido al contexto internacional y el trabajo de Sousa para coordinar la repatriación de los ciudadanos portugueses en Oriente Medio.

“Esta visita pone de manifiesto la intención política de mantener la proximidad con la comunidad portuguesa, esté donde esté, concretando así una de las grandes prioridades del gobierno”, concluyó la nota, sin hacer referencia al contexto político actual de Venezuela. 

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