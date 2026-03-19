Llegan 142 migrantes repatriados a Venezuela en un vuelo procedente de Estados Unidos

Del total de retornados, en el vuelo arribaron 116 hombres, 15 mujeres, un adolescente y 10 niños

El anuncio sigue a la reanudación de servicios consulares que informó el domingo la cancillería venezolana. Foto: Archivo

Un total de 142 migrantes repatriadosllegaron este miércoles a Venezuela en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior.

Los migrantes llegaron en un avión de la aerolínea Global Crossing que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, según informó la cartera de Estado.

Detalló que del total de retornados, en el vuelo arribaron 116 hombres, 15 mujeres, un adolescente y 10 niños.

“El gobierno Bolivariano recibió a 142 connacionales procedentes de Miami (…) un paso más hacia la reunificación familiar”, afirmó el ministerio, al destacar la diplomacia de paz entre Venezuela y Estados Unidos y el enfoque en Derechos Humanos.

Se trata del vuelo 124 de repatriacióndesde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio en enero del año pasado, que se ha mantenido pese a tensiones bilaterales.

El pasado lunes, 123 venezolanosregresaron a su país en otro vuelo procedente de Estados Unidos, de los cuales 97 son hombres, 21 mujeres y 5 menores de edad.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.