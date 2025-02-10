Programa Análisis de Entorno con Jairo Cuba y Hernán Porras Molina. Disfruta el programa completo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=cpvM60BCshQ Caracas, 13 de febrero de 2026. Venezuela atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras la captura de Nicolás Maduro en enero y la instalación de un gobierno encargado liderado por Delcy Rodríguez. El país enfrenta una transición política compleja marcada por tensiones institucionales, crisis de derechos humanos y un reordenamiento estratégico del sector energético bajo la influencia directa de Estados Unidos. Transición política y plan de reforma militar Fuentes militares han propuesto un plan de transición de seis meses para reinstitucionalizar la Fuerza Armada Nacional. La propuesta contempla liderazgo civil en el Ministerio de Defensa, eliminación de la Milicia Bolivariana, depuración de mandos policiales y un decreto de desarme nacional para frenar colectivos armados y grupos irregulares. El objetivo es restaurar el control civil, recuperar la disciplina institucional y reducir la politización del estamento militar. Más de 600 presos políticos y debate sobre Ley de Amnistía En paralelo, la situación de derechos humanos continúa generando alarma. La ONG Foro Penal estima que más de 600 presos políticos permanecen detenidos, pese a 444 excarcelaciones verificadas desde enero. El Parlamento debate una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, pero el proceso se encuentra estancado por desacuerdos sobre el artículo 7, que obliga a los beneficiarios a “ponerse a derecho”. Organizaciones como Provea y Foro Penal advierten que la normativa no debe convertirse en un mecanismo de impunidad ni obstaculizar futuras reparaciones. La recaptura de Juan Pablo Guanipa y la denuncia de desnutrición severa en detenidos vinculados al caso Gedeón agravan el clima de desconfianza. Giro energético y presión de Washington En el ámbito económico, Estados Unidos ha asumido un rol determinante en la industria petrolera venezolana. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, visitó Caracas para supervisar la reactivación del sector. Chevron podría elevar su producción hasta 300.000 barriles diarios, mientras empresas como Reliance y Repsol negocian su retorno. Venezuela ya escaló al quinto lugar como proveedor de crudo para EE.UU., con exportaciones que superan los 150.000 barriles diarios. Sin embargo, expertos advierten que la infraestructura deteriorada de PDVSA, la inseguridad jurídica y la detención de técnicos clave como Evanan Romero generan dudas sobre la viabilidad de inversiones masivas. Reestructuración administrativa y decisiones polémicas Delcy Rodríguez ordenó el cierre de siete entes públicos, incluyendo el CESPPA y la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, como parte de un proceso de reorganización estatal. No obstante, el nombramiento de Luis Motta Domínguez como viceministro genera controversia debido a sanciones y procesos judiciales vigentes en Estados Unidos. Contexto regional y relaciones internacionales Estados Unidos mantiene acuerdos migratorios y de cooperación humanitaria con Caracas, mientras Cuba refuerza su doctrina de defensa tras la intervención en Venezuela. Paralelamente, Colombia evalúa importar gas venezolano si se logra rehabilitar el gasoducto binacional. Venezuela vive una transición frágil y vigilada internacionalmente. Entre la presión de Washington, el debate sobre la amnistía y la urgencia de reformas estructurales, el país se mueve en un delicado equilibrio entre apertura económica y tensiones políticas internas. El desenlace dependerá de la capacidad del gobierno encargado para generar garantías institucionales, liberar plenamente a los presos políticos y consolidar un proceso democrático creíble.

Venezuela en Transición: Crisis Política, Reforma Militar y Giro Energético Bajo Supervisión de EE.UU.

Caracas, 13 de febrero de 2026. Venezuela atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras la captura de Nicolás Maduro en enero y la instalación de un gobierno encargado liderado por Delcy Rodríguez. El país enfrenta una transición política compleja marcada por tensiones institucionales, crisis de derechos humanos y un reordenamiento estratégico del sector energético bajo la influencia directa de Estados Unidos.

Transición política y plan de reforma militar

Fuentes militares han propuesto un plan de transición de seis meses para reinstitucionalizar la Fuerza Armada Nacional. La propuesta contempla liderazgo civil en el Ministerio de Defensa, eliminación de la Milicia Bolivariana, depuración de mandos policiales y un decreto de desarme nacional para frenar colectivos armados y grupos irregulares.

El objetivo es restaurar el control civil, recuperar la disciplina institucional y reducir la politización del estamento militar.

Más de 600 presos políticos y debate sobre Ley de Amnistía

En paralelo, la situación de derechos humanos continúa generando alarma. La ONG Foro Penal estima que más de 600 presos políticos permanecen detenidos, pese a 444 excarcelaciones verificadas desde enero.

El Parlamento debate una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, pero el proceso se encuentra estancado por desacuerdos sobre el artículo 7, que obliga a los beneficiarios a “ponerse a derecho”. Organizaciones como Provea y Foro Penal advierten que la normativa no debe convertirse en un mecanismo de impunidad ni obstaculizar futuras reparaciones.

La recaptura de Juan Pablo Guanipa y la denuncia de desnutrición severa en detenidos vinculados al caso Gedeón agravan el clima de desconfianza.

Giro energético y presión de Washington

En el ámbito económico, Estados Unidos ha asumido un rol determinante en la industria petrolera venezolana. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, visitó Caracas para supervisar la reactivación del sector. Chevron podría elevar su producción hasta 300.000 barriles diarios, mientras empresas como Reliance y Repsol negocian su retorno.

Venezuela ya escaló al quinto lugar como proveedor de crudo para EE.UU., con exportaciones que superan los 150.000 barriles diarios.

Sin embargo, expertos advierten que la infraestructura deteriorada de PDVSA, la inseguridad jurídica y la detención de técnicos clave como Evanan Romero generan dudas sobre la viabilidad de inversiones masivas.

Reestructuración administrativa y decisiones polémicas

Delcy Rodríguez ordenó el cierre de siete entes públicos, incluyendo el CESPPA y la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, como parte de un proceso de reorganización estatal. No obstante, el nombramiento de Luis Motta Domínguez como viceministro genera controversia debido a sanciones y procesos judiciales vigentes en Estados Unidos.

Contexto regional y relaciones internacionales

Estados Unidos mantiene acuerdos migratorios y de cooperación humanitaria con Caracas, mientras Cuba refuerza su doctrina de defensa tras la intervención en Venezuela. Paralelamente, Colombia evalúa importar gas venezolano si se logra rehabilitar el gasoducto binacional.

Venezuela vive una transición frágil y vigilada internacionalmente. Entre la presión de Washington, el debate sobre la amnistía y la urgencia de reformas estructurales, el país se mueve en un delicado equilibrio entre apertura económica y tensiones políticas internas. El desenlace dependerá de la capacidad del gobierno encargado para generar garantías institucionales, liberar plenamente a los presos políticos y consolidar un proceso democrático creíble.

