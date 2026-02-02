Author
Tags
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

Desde el lunes 02Mar hasta el 09Mar, se llevará acabo el proceso de presentación de candidaturas para los cargos de fiscal general y defensor del pueblo en Venezuela, de acuerdo con lo anunciado el sado viernes por el presidente de la comisión parlamentaria encargada del asunto, Giuseppe Alessandrello.

El proceso se llevará a cabo luego de que el pasado miércoles Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, titulares del Ministerio Público (MP) y de la Defensoría del Pueblo, respectivamente, renunciaran a sus cargos.

Tras una reunión del grupo legislativo en la sede de la Asamblea Nacional (AN), Alessandrello invitó a los ciudadanos «interesados en ocupar el cargo» de fiscal y el de defensor a postularse. Asimismo, indicó que los requisitos serán difundidos en tres diarios de circulación nacional y en las cuentas del Parlamento en las redes sociales.

Las candidaturas serán evaluadas por la comisión para luego presentar a la AN una lista con los seleccionados.

You May Also Like
Perú

En marcha la Serie del Caribe México 2026: Cangrejeros (Puerto Rico) y Escogido (Dominicana), los primeros ganadores

Tras la jornada inaugural de este domingo 1° de febrero, donde el…

Descubren que el tratamiento de inmunoterapia puede evitar la eliminación de neuronas en Parkinson

Un equipo de investigación del Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma…