Desde el lunes 02Mar hasta el 09Mar, se llevará acabo el proceso de presentación de candidaturas para los cargos de fiscal general y defensor del pueblo en Venezuela, de acuerdo con lo anunciado el sado viernes por el presidente de la comisión parlamentaria encargada del asunto, Giuseppe Alessandrello.

El proceso se llevará a cabo luego de que el pasado miércoles Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, titulares del Ministerio Público (MP) y de la Defensoría del Pueblo, respectivamente, renunciaran a sus cargos.

Tras una reunión del grupo legislativo en la sede de la Asamblea Nacional (AN), Alessandrello invitó a los ciudadanos «interesados en ocupar el cargo» de fiscal y el de defensor a postularse. Asimismo, indicó que los requisitos serán difundidos en tres diarios de circulación nacional y en las cuentas del Parlamento en las redes sociales.

Las candidaturas serán evaluadas por la comisión para luego presentar a la AN una lista con los seleccionados.