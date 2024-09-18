¿Está Trump replicando en Irán la fórmula usada en Venezuela?

Un análisis publicado por ABC señala como antecedente inmediato la ofensiva que terminó con la captura de Nicolás Maduro, en la que hubo “presión económica con sanciones y presión militar con un despliegue abrumador en el Caribe”, además de una demostración de fuerza

Estados Unidos e Israel atacaron Teherán y eliminaron al líder supremo Ali Jamenei | Foto: Atta Kenare / AFP

El diario ABC publicó este lunes el texto ¿En Irán como en Venezuela? La apuesta más audaz e incierta de Trump, en el que analiza la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump tras el inicio de los ataques en Irán y plantea similitudes con otras actuaciones recientes de Washington.

Recuerda que, desde que Trump anunció la ofensiva, buena parte de la prensa estadounidense recuerda sus declaraciones pasadas contra los cambios de régimen y su promesa de ser un “presidente de paz” que pondría fin a guerras, no que las iniciaría.

Según el artículo de ABC, firmado por el corresponsal Javier Ansorena, la operación actual no apunta, al menos por ahora, a convertirse en una de las llamadas guerras eternas como Irak o Afganistán: campañas prolongadas, con despliegue masivo de tropas y un elevado coste humano y económico que terminaron en fracaso.

En lugar de ello, el presidente estaría aplicando un modelo distinto.

El texto señala como antecedente inmediato el caso de Venezuela, donde hubo “presión económica con sanciones y presión militar con un despliegue abrumador en el Caribe”, además de una demostración de fuerza con la captura de Nicolás Maduro.

Sin embargo, en el país no se produjo un cambio de régimen, sino más bien “un cambio en el régimen’, con la prioridad de defender los intereses económicos —acceso al petróleo— y de seguridad”.

ABC subraya que Irán es “un mundo diferente” por su tamaño, su capacidad militar, la estructura del régimen y sus alianzas con potencias como Rusia y China. Aun así, identifica ciertos paralelismos en la estructura de la estrategia: presión militar y económica, ataques sin tropas sobre el terreno y golpes directos contra la cúpula del poder.

En el caso iraní, eso incluyó la eliminación del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y de otras figuras de alto nivel.

Desde el primer momento, Trump habló abiertamente de un objetivo de cambio de régimen, algo que defendían Israel y sectores de la oposición iraní, como el entorno de Reza Pahlavi.

El propio presidente Trump insistió en que el relevo político corresponde a los iraníes,que deberían “salir a la calle a tomar el poder” una vez debilitado el régimen.

El artículo advierte que provocar una caída del gobierno solo mediante bombardeos, sin presencia militar en el país, es una opción imprevisible y de difícil ejecución. Además, diversos analistas alertan del riesgo de caos y derramamiento de sangre.

ABC también recoge declaraciones del propio Trump que muestran esa ambigüedad. En conversación con Axios, afirmó que tenía varias “salidas” para la campaña, y aseguró: “Puedo hacer algo duradero y tomar el control de todo, o acabarlo en dos o tres días y decir a los iraníes: ‘Los veo dentro de unos años si empiezan a reconstruir”.

Más tarde, en declaraciones a The Atlantic,sostuvo que los líderes iraníes querían hablar y que él aceptó, lo que abriría la puerta a una negociación donde el cambio de régimen no sería necesariamente prioritario.

Esa línea fue respaldada por el senador republicano Lindsey Graham, quien afirmó que el objetivo “es cambiar la amenaza, no al régimen”, y añadió que, tras la operación, Irán no debería conservar capacidad para atacar a Estados Unidos, Israel o la región.