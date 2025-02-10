Venezuela 2026: Nación en transición geopolítica tras la captura de Maduro y el giro energético con Estados Unidos Caracas, 18 de febrero de 2026. Venezuela atraviesa uno de los momentos más determinantes de su historia contemporánea tras la captura de Nicolás Maduro en enero y la instauración de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. El país vive una compleja transición geopolítica marcada por acuerdos energéticos con Estados Unidos, reapertura diplomática con Europa y Medio Oriente, y crecientes exigencias en materia de derechos humanos.

Programa Análisis de Entorno con Jairo Cuba y Hernán Porras Molina. Episodio #27,

https://www.youtube.com/watch?v=KxGZeMeGetk

Nuevo panorama político tras la captura de Maduro

La detención y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y presuntos vínculos con cárteles mexicanos, redefinió el mapa de poder en Caracas. Bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, el Ejecutivo impulsa una reorganización administrativa que incluye el cierre de estructuras estatales heredadas del chavismo y el nombramiento de nuevos funcionarios estratégicos.

En paralelo, la Asamblea Nacional debate una Ley de Amnistía que ha generado fuertes controversias. La oposición exige que sea amplia, integral y sin condiciones que limiten la libertad plena de los detenidos. Organizaciones como Human Rights Watch reclaman el desmantelamiento del aparato represivo y garantías reales para la celebración de elecciones libres y competitivas.

Acuerdo energético con EE. UU. y reconfiguración petrolera

Uno de los movimientos más significativos de la transición es el nuevo acuerdo energético con Washington. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, estimó que las ventas de crudo venezolano podrían superar los diez mil millones de dólares anuales bajo el esquema de supervisión financiera estadounidense.

Empresas como Chevron lideran el reinicio operativo en asociación con PDVSA, mientras el Parlamento avanza en reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para facilitar la inversión extranjera. Este giro estratégico posiciona al sector energético como el principal motor de la reconstrucción económica y redefine la relación bilateral entre Caracas y Washington.

Reactivación diplomática y reapertura de vuelos

La llegada del primer vuelo de Air Europa desde Madrid a Maiquetía simboliza la reactivación de la conectividad aérea con España tras meses de suspensión. El restablecimiento de rutas comerciales representa una señal de normalización progresiva.

Asimismo, el primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, visitó Caracas para fortalecer la cooperación estratégica en áreas como agricultura, energía e inversiones. Catar emerge como mediador clave en el nuevo equilibrio diplomático entre Venezuela y Estados Unidos.

Derechos humanos y presos políticos en el centro del debate

A pesar de las 444 excarcelaciones verificadas desde enero, la ONG Foro Penal sostiene que más de 600 personas continúan detenidas por motivos políticos. Familiares de los reclusos mantienen huelgas de hambre y protestas en Caracas exigiendo libertad plena.

Organismos internacionales reclaman la restitución de la independencia judicial, el acceso irrestricto de misiones de observación de la ONU y reformas estructurales que garanticen una transición auténtica y no meramente administrativa.

Ajustes internos y gasolina súper premium

En el plano económico interno, el Ejecutivo lanzó un plan piloto de gasolina súper premium de 97 octanos en estaciones específicas de Caracas, con un precio superior al esquema subsidiado. La medida busca generar ingresos fiscales directos y reducir el peso del subsidio energético.

Analistas consideran que esta política forma parte de un proceso de liberalización gradual que intenta estabilizar el mercado interno mientras se negocian inversiones extranjeras.

Impacto regional y seguridad hemisférica

La transición venezolana tiene efectos en toda la región. Cuba enfrenta una agudización de su crisis energética tras la reducción del suministro preferencial de crudo, mientras Washington intensifica operativos contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En paralelo, Perú vive una crisis institucional tras la destitución de su presidente interino, evidenciando un entorno latinoamericano marcado por transiciones políticas simultáneas.

Venezuela entra en una fase decisiva de su historia. La combinación de supervisión energética estadounidense, reformas económicas internas y presión internacional por garantías democráticas configura un escenario de alto riesgo, pero también de oportunidad histórica.

El éxito de esta transición dependerá de la capacidad del gobierno interino para garantizar derechos humanos, administrar con transparencia los ingresos petroleros y convocar elecciones libres que consoliden una verdadera reconstrucción institucional.

