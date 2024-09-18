El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este martes 11 de noviembre, la creación de un comité para la consolidación del Estado palestino en el marco de la visita del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, a la capital francesa, París.

«Este comité se encargará de trabajar en todos los aspectos legales, constitucionales, institucionales y organizativos relacionados con la paz y la igualdad», explicó el mandatario francés durante una rueda de prensa junto a Abbas.

Macron detalló que este nuevo comité «contribuirá a la redacción de una nueva Constitución». En este sentido, instó a Abbas a «dar prioridad a la celebración de elecciones» en los territorios palestinos y a llevar a cabo las reformas pertinentes, especialmente en el terreno educativo.

«En este momento crucial para el futuro de los pueblos palestino e israelí, así como de la región, quiero reiterar la profunda convicción de Francia de que solo una solución de dos Estados permitirá a los pueblos israelí y palestino –así como a todos los pueblos de la región– vivir en paz y seguridad y lograr sus legítimas aspiraciones», subrayó.

De igual forma, el presidente francés aseguró que la visita del mandatario palestino «marca una nueva etapa crucial en la relación entre Francia y el Estado de Palestina». «Hoy hemos mantenido un diálogo sustancial y hemos asumido importantes compromisos conjuntos», aseveró.

En otro punto de la rueda de prensa, Macron anunció que Francia contribuirá con 100 millones de euros a la respuesta humanitaria para 2025 en Palestina, a la par que desplegará alrededor de cien gendarmes adicionales para entrenar a las fuerzas de seguridad y la Policía palestinas.

Europa Press