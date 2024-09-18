La compañía estatal de energía de República Dominicana (Empresa de Transmisión de Electricidad, ETED) ha informado este martes de que se ha producido un apagón total en el país latinoamericano debido a una avería originada en el sistema eléctrico.

La entidad ha asegurado que se ha desplegado un «amplio equipo técnico para trabajar en la corrección del incidente, con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible», reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Según ETED, el problema se ha originado en las unidades ubicadas en San Pedro de Macorís y en Quisqueya (sureste) y ha afectado a «las demás plantas de transmisión y generación de electricidad». Así, se ha disculpado con la población por las molestias causadas.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echeverría, ha explicado que el fallo ha tenido lugar sobre las 13.20 horas (hora local) y ha ocasionado «una interrupción general del servicio eléctrico a nivel nacional».

Tras ello, se han activado los equipos técnicos de todas las entidades del sector para restablecer el servicio. El Comité de Fallas ya ha iniciado una investigación para determinar las causas del incidente.