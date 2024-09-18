Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa en Venezuela, aseguró este martes 11 de noviembre, que Venezuela «continuará preparándose para defender su territorio y su soberanía» ante las maniobras de fuerzas militares de Estados Unidos en el sur del Caribe.

«Nadie ha dicho pausa; aquí el trabajo de cohesión, de preparación del pueblo, de elevación de la presta operacional de la Fuerza Armada, del alistamiento, adiestramiento de la Milicia Bolivariana continúa todos los días», dijo Padrino López, la puesta en marcha de la «fase superior» del Plan Independencia 200, representa la disposición de los militares venezolanos para la defensa del país.

En ese sentido, detalló que las fuerzas del Estado han realizado diversas categorías de ejercicios, desde el llamamiento inicial que generó, a su juicio, una «efervescencia popular notoria en las calles» hasta maniobras más técnicas.

El objetivo de esta elevación del nivel de preparación, dijo, es asegurar la vitalidad del sistema de mando y control del Estado Mayor y el Sistema Defensivo Territorial en el hipotético escenario de una agresión.

Resaltó que la preparación no se limita al ámbito militar, sino que involucra a todo el aparato estatal y a la población organizada, incluyendo los órganos de seguridad ciudadana, la policía y el sistema de gestión de riesgo.

«Se trata de eso, pues, de un ejercicio que contempla el comando, control, comunicaciones de los distintos comandantes del sistema defensivo o territorial (…) Buscando la vitalidad, la vitalidad del comando y control, que no se pierde el comando y control en caso pues de una agresión contra la nación», puntualizó.