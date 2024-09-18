El estado Portuguesa, conocido como el granero del país requiere 80 millones de litros de gasoil de manera inmediata para mantener operativas la maquinaria en cosecha, preparar los terrenos y garantizar las próximas siembras de rubros esenciales, declaró el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Agrícolas de Venezuela (Fedeagro), Osman Quero.

Explicó que este es un período especialmente exigente, comparable únicamente con el ciclo principal de siembra (de abril a junio para maíz y arroz), ya que la cosecha del ciclo de invierno coincide con el inicio de la siembra correspondiente a la temporada norte-verano.

«Tenemos que determinar si podemos acometer la siembra proyectada en los rubros. Solamente para recoger toda la caña que se estima en unas 54 mil hectáreas, son como 50 millones de litros de gasoil (…). Entre el maíz, arroz y la siembra del norte-verano, de 25 a 30 millones, lo que incluye culminar la cosecha restante (10 % de maíz y 15 % de arroz) y acometer la siembra de girasol, ajonjolí y frijol”, explicó Quero.

El dirigente gremial destacó que la problemática del combustible supera las posibilidades de manejo del agricultor, por lo que su resolución recae directamente en el respaldo de las instituciones. En tal sentido, se entregó un informe en la Secretaría de Desarrollo Económico e Industria de la Gobernación del estado Portuguesa, en respuesta a las solicitudes de las asociaciones afiliadas que operan simultáneamente en las labores de cosecha y preparación de tierras, reseña Minuta Agropecuaria.

Los productores cuentan con todos los recursos necesarios para continuar su labor en el estado. Sin embargo, el tema del combustible representa un desafío que escapa a su control y requiere del respaldo gubernamental para ser solucionado, dijo.

Concluyó reiterando su solicitud al Ejecutivo para asegurar el suministro de combustible y así no poner en riesgo la siembra correspondiente al ciclo norte-verano 2025-2026. ac