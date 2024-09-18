La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseveró este martes 11 de noviembre, que en el país «se derrotó la guerra económica», tras anunciar que el Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre creció 8.71% y el abastecimiento aumentó al 97%.

“Creo que podríamos decir con humildad y modestia, pero con seguridad, que hemos derrotado la guerra económica, pero también que hemos derrotado la guerra psicológica de los últimos meses. ¿Con qué? Con la alegría de nuestro pueblo, con el empeño, el esfuerzo, el sacrificio del pueblo”, dijo la alta funcionaria durante su participación en la inauguración de la 9° edición de la “Radiografía del Retail a la venezolana”, en Caracas, con representantes de supermercados y minoristas.

“Sabemos que la proyección del primer semestre del PIB de Venezuela es 8.5%. Cerramos el tercer trimestre con 8.71%, después de 18 trimestres consecutivos de crecimiento”, detalló Rodríguez.

En ese sentido, mostró cifras de la Cepal, que indican cómo Venezuela lidera la región con el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), al tiempo que reconoció las cifras del sector supermercados y del comercio venezolano, que reflejan un aumento en la actividad comercial con casi el 8% del PIB nacional.

“¿Y qué nos dicen los supermercados? La distribución de productos es 90% nacional y 10% importado”. Además, señaló que los pagos se realizan 97% en bolívares, y de estos solo 10% en efectivo y 90% en transacciones electrónicas, y las operaciones con tarjetas bancarias aumentaron al 40% el consumo generalizado en bolívares.

Asimismo, precisó que un año se crearon mil 394 supermercados, seis mil farmacias, 73 hipermercados, 133 de conveniencia o exprés, y se crearon 644 mil empleos.

«Y por eso la buena noticia es que este año se ha reducido casi en 6% las importaciones (…) porque hay más producción nacional. Eso es lo que nosotros llamamos el circuito virtuoso que buscamos con el encadenamiento económico y donde ustedes son como el último eslabón de todo lo que tiene que ver con la circulación de los bienes y servicios”, puntualizó Rodríguez.