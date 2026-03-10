Machado denuncia que el estado Bolívar está devastado por la “explotación minera criminal”

En Bolívar está el Arco Minero del Orinoco, una región donde predominan bauxita, tierras raras, hierro, oro y otros minerales

Líder de oposición María Corina Machado | Foto referencial

La premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció este lunes que el estado Bolívar está devastado por la “explotación minera criminal”.

“Bolívar es la demostración de la devastación y el fracaso del socialismo chavista. Nuestras selvas y ríos devastados con la explotación minera criminal, comunidades enteras acabadas, las empresas vueltas chatarra, la gente pasando hambre”, aseguró en X.

En Bolívar, el estado más grande de Venezuela y que limita con Brasil y Guyana, está el Arco Minero del Orinoco, una región donde predominan bauxita, tierras raras, hierro, oro y otros minerales, según el Plan Sectorial Minero 2019-2025 elaborado por el gobierno de Nicolás Maduro para explotar la zona.

Este lunes, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó el proyecto de una ley de minas, que busca aumentar las garantías jurídicas para generar confianza y atraer inversión nacional e internacional.

La nueva normativa deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final, en el que se discutirá cada uno de sus artículos, reseñó EFE.

El viernes, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela.