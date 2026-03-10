El ex diputado opositor Américo De Grazia recibió la libertad plena en Venezuela

La medida se dio bajo la Ley de Amnistía promulgada en febrero, una iniciativa impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez

El ex diputado opositor Américo De Graziacomunicó este lunes que obtuvo libertad plena bajo la Ley de Amnistía promulgada en Venezuela en febrero, una iniciativa impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

Te puede interesar: “No sabemos nada”: la desesperación de la familia de Germán Giuliani, el argentino detenido en Venezuela

Según relató el propio De Grazia, la amnistía le fue concedida este mismo lunes.

En su mensaje, afirmó: “Reafirmo una vez más mi compromiso con todos los venezolanos por contribuir con mi esfuerzo, a la restitución de la democracia, la libertad y la soberanía”.

Te puede interesar: Venezuela abrió el mercado minero al capital extranjero con una reforma impulsada por Washington

De Grazia destacó que la Ley de Amnistíarepresenta la liberación de “más de 11.000 procesados judiciales”, según un mensaje difundido por su hija María Andreína De Grazia en Instagram.

El ex diputado recordó que ha recibido amnistías en varias etapas de los Gobiernos del chavismo, en el poder desde 1999, y sostuvo que esta situación “no debe ocurrir en el país”.

Te puede interesar: Un bebé y su madre fueron liberados de una cárcel militar en Venezuela: su padre permanece entre rejas

Y expresó: “He sido amnistiado por (el presidente fallecido Hugo) Chávez, por Maduro y ahora por Delcy Rodríguez. Eso no me hace orgulloso, al contrario: eso lo que demuestra es que las leyes de amnistía son instrumentos al servicio de la discrecionalidad del poder”.

Una protesta de familiares de presos políticos en Venezuela (Archivo)

De Grazia fue arrestado en agosto de 2024, en el marco de la crisis posterior a las presidenciales de ese año, cuando el ente electoral declaró vencedor a Maduro, un resultado que la oposición mayoritaria, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, calificó como fraudulento.

Las autoridades le imputaron los presuntos delitos de “instigación al odio” e “incitación a la rebelión”.

En agosto de 2025, tras un año en prisión, fue liberado junto a otros 13 dirigentes opositores bajo libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país, restricción para declarar a la prensa y presentación periódica ante tribunales.

Este lunes, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa informó que recibió una notificación de un tribunal con competencia en terrorismo, donde se decreta el sobreseimiento de la causa en su contra.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, registraba 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes. El Gobierno, por su parte, sostiene que no existen personas arrestadas por motivos políticos, sino por la comisión de diversos delitos.

El viernes, la Asamblea Legislativacomunicó que 7.654 personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía, de las cuales 247 estaban detenidas y 7.407 contaban con medidas cautelares