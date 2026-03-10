Nominado por Trump para sustituir a Kristi Noem condiciona la normalización de las relaciones con Venezuela al retorno de la democracia

Además del enfoque electoral, Markwayne Mullin, futuro secretario del DHS, aseguró que Estados Unidos mantendrá una presión constante para lograr la liberación de los presos políticos

Mullin es un aliado incondicional del movimiento MAGA | EFE/EPA/WILL OLIVER

El senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, nominado por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), envió un mensaje claro sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela: la normalización diplomática solo será posible mediante el restablecimiento de instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres.

En declaraciones exclusivas al periodista Jorge Agobian, Mullin subrayó que el objetivo de la administración entrante es facilitar que Venezuela recupere la prosperidad que tuvo en el pasado.

“Sé que estamos trabajando arduamente para asegurarnos de normalizar las relaciones con Venezuela, pero también queremos garantizar que tengan elecciones libres y que vuelvan a convertirse en una democracia. En el pasado fueron una gran nación cuando eran una democracia. Eran muy prósperos, y el pueblo venezolano tenía un futuro brillante. Queremos ayudar a que ese futuro brillante regrese“, afirmó.

Presión por presos políticos

Además del enfoque electoral, el futuro secretario del DHS aseguró que Estados Unidos mantendrá una presión constante para lograr la liberación de quienes han sido encarcelados por oponerse al régimen de Nicolás Maduro.

“Van a seguir viendo presión por parte de Estados Unidos para lograr la liberación de presos políticos. No queremos que se libere a delincuentes ni a criminales, perosí a quienes fueron arrestados por oponerse a Maduro y fueron enviados a prisión a pudrirse. Queremos que se reúnan con sus familias”, enfatizó Mullin.

Un perfil de “línea dura” para el DHS

Mullin, quien sustituirá a Kristi Noem tras su salida prevista para el 31 de marzo, es un aliado incondicional del movimiento MAGA. Su llegada al DHS es estratégica, porque esta agencia es el brazo ejecutor de la política migratoria y de seguridad interna.

El senador por Oklahoma cuenta con una trayectoria variopinta que refuerza su imagen de hombre de acción:

Origen y Empresa: Miembro de la nación Cherokee y exempresario del sector de la plomería e inmobiliario.

Miembro de la nación Cherokee y exempresario del sector de la plomería e inmobiliario. Acción en el Capitolio: Durante el asalto del 6 de enero de 2021, colaboró con la policía para levantar barricadas en el hemiciclo.

Durante el asalto del 6 de enero de 2021, colaboró con la policía para levantar barricadas en el hemiciclo. Perfil Combativo: Es miembro del Salón de la Fama de Lucha de Oklahoma y conocido por su afición a las artes marciales mixtas.

El camino a la confirmación

Aunque su nominación debe ser ratificada por el Senado, el control republicano de la cámara sugiere un proceso favorable. De confirmarse, Mullin liderará una de las carteras más influyentes del gabinete, en un momento donde la política hacia Caracas mezcla la exigencia de reformas democráticas con la gestión de la crisis migratoria regional.